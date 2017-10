Lasten ja aikuisten kestosuosikki ja Pikku Kakkosesta tuttu maailmanmestari-taikuri Simo Aalto aloittaa tänä syksynä koko ensi vuoden kestävän 40-vuotisjuhlakiertueen yhdessä avustaja-vaimonsa Kirstin kanssa. Sunnuntaina taikuri esiintyy Myllykosken Seuratalossa.

Uudessa koko perheen taikashowssa nähdään mestaritaikurin osaamisen koko kirjo: vaativista sorminäppäryystempuista aina hämmästyttäviin illuusioihin saakka. Mukana on myös hulvatonta vatsastapuhumista, imitaatiota ja aina yhtä ällistyttävää ajatusten lukua Simon tapaan. Ja tietysti lapset saavat auttaa taikuria kiperissä tilanteissa!

– Taikuus kuuluu kaikille. Siksi juhlashown nimeksi on annettu ”Vain Lapsille. Ja Aikuisille”, kertoo Simo ja jatkaa:

– Pitkän urani aikana on jo yksi sukupolvi, ysärilapset, kasvanut aikuisiksi ja he tulevat nyt omien lastensa kanssa katsomaan lapsuutensa idolia, siksi haluan tarjota iloa ja ihmetystä kaikenikäisille. Esityksessä mieli virkistyy ja arjen pyöritys unohtuu hetkeksi.

Simo tunnetaan lasten Jokeri Pokeri Box -taikurina, jonka taikamaailmaan ovat tutustuneet eri-ikäiset suomalaiset 1980-luvulta lähtien niin televisiossa kuin lavallakin. Simo on pysynyt ruutukasvona koko 40-vuotisen uransa ajan. Simon uusia Jokeri Pokeri Box -ohjelmia nähdään parhaillaan YLE Areenassa. Syyskuussa kuvataan uutta materiaalia Pikku Kakkoseen.

Simo on luonut lisäksi kansainvälisesti merkittävän uran erityisesti close up -taikuudellaan. Nimi viittaa nimensä mukaisesti lähitemppuihin, joissa menestymiseen vaaditaan vuosikymmenten harjoittelu. Simo on tämän taikuuden erityisalan huippua ja saavuttanut kolme MM-mitalia, minkä ansiosta häntä voidaan kutsua Suomen ja Pohjoismaiden menestyneimmäksi taikuriksi. Simo keikkailee ja luennoi uusista ideoistaan taikurikongresseissa eri puolilla maailmaa.

Aallon taiteilijaperheestä on Simon ja isänsä kuvataiteilija ja dokumentaristi Eeli Aallon lisäksi noussut suuren yleisön tietoisuuteen nuorta polvea: X-Factorista tutuksi tullut Simon veljentytär laulaja Saara Aalto ja Suomen Talentissa kakkoseksi yltänyt Simon oma tytär vatsastapuhuja Sari Aalto.