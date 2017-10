Hyvät sato-odotukset murskaantumassa monilla tiloilla maahan

Viime viikon poutasäässä viljojen puinnit etenivät rivakasti. Viljoja on jouduttu puimaan tavanomaista kosteampana, sillä aikaa kuivumisen odotteluun ei ole säiden muuttuessa ennusteiden mukaan tällä viikolla epävakaisemmiksi. Syysviljojen puinnit on saatu loppuun useimmilla alueilla, mutta kevätviljojen puinnit ovat edelleen kesken. Lakoontuneissa kasvustoissa on näkynyt tähkäidäntää. Lämpimiä poutasäitä toivotaan vielä ainakin pariksi viikoksi, jotta sadonkorjuutyöt saadaan tehtyä. Jos kasvustojen valmistuminen on vielä pahasti kesken, merkittävää kypsymistä ei ole enää odotettavissa, vaan tilojen tulee tehdä päätös korjataanko kasvusto keskenkasvuisena vai murskataanko maahan.

Kuluneena kasvukautena parhaiten menestyivät nurmet ja aikaisin kylvetyt aikaiset lajikkeet. Aikaisten lajikkeiden suosion arvioidaankin lisääntyvän jatkossa. Kesän sateista ja viileydestä kärsivät eniten myöhäiset lajikkeet, härkäpapu ja öljykasvit. Härkäpapu ja rypsikasvustojen valmistuminen korjuukuntoon on epävarmaa. Maan rakenteen ja ojituksen toimivuuden merkitys ovat korostuneet menneenä kasvukautena. Myöhästyneiden puintien vuoksi syysviljojen kylvöalat supistuivat merkittävästi, mikä aiheuttaa muutoksia ensi vuoden viljelysuunnitelmiin.

Rukiin puinnit on saatu päätökseen useimmilla alueilla. Ruissato arvioidaan tyydyttäväksi suuressa osassa maata. Hehtolitrapainot ovat vaihdelleet syyskuun lopussa puiduissa erissä 70-78 kg/hl ja sakoluvut 70-210. Leipäviljakelpoista sadosta arvioidaan olevan Kymenlaaksossa vain 50 %.

Syysvehnä on saatu puitua kokonaan useimmilla alueilla. Laatu arvioidaan välttäväksi koko maassa. Laatua heikentää eniten sadon alhainen valkuaispitoisuus. Syysvehnän hehtolitrapainot ovat vaihdelleet 76-82 kg/hl ja proteiinipitoisuus 10-12,5 %. Sakoluvut syysvehnässä ovat vaihdelleet 100-300. Leipäviljakelpoisuudessa on suuria vaihteluja alueelta toiselle (20-90 %).

Kevätviljoista pisimmällä ovat ohran puinnit. Kymenlaaksossa ohrasato arvioidaan laadultaan hyväksi. Puintikosteudet ovat vaihdelleet suuresti (18-35 %). Hehtolitrapainot ovat vaihdelleet 60-70 kg/hl (normaali 62-68). Rehuviljakelpoisuus vaihtelee 70-90 %.

Kaurasta on puitu Kymenlaaksossa 80-95 % alasta. Syyskuun lopussa puitujen kauraerien puintikosteudet ovat vaihdelleet suuresti (18-39 %). Lakopaikoissa kaura on itänyt monilla alueilla. Sadon laatu vaihtelee välttävästä tyydyttävään. Syyskuun lopussa puitujen kauraerien hehtolitrapainot ovat vaihdelleet 55-62 kg/hl (normaali 52-55) ja rehuviljakelpoisuus on ollut 85-95 %.

Kevätvehnäsato arvioidaan määrältään hyväksi eteläisimmässä Suomessa, muualla sato arvioidaan keskimääräiseksi tai hieman keskimääräistä pienemmäksi. Laadultaan vehnäsato on useimmilla alueilla välttävä tai jopa huono. Kevätvehnän hehtolitrapainot ovat olleet 76-80 kg/hl (normaali 77-80).

Viljasadosta on toimitettu tiloilta tähän mennessä vasta pieni osa.

Rypsi- ja kevätrapsikasvustot ovat tuleentuneet hitaasti puintikuntoon. Kymenlaaksossa rypsistä on puitu 50-60 %. Puintikosteudet ovat olleet alhaisimmat Etelä-Suomen rannikkoalueella (12-18 %), muualla puintikosteudet ovat olleet 15-25 %. Etelä-Suomessa arvioidaan jäävän korjaamatta 2-15 % rypsialasta. Rypsi- ja kevätrapsisato arvioidaan määrältään hyväksi Kymenlaaksossa. Rypsin ja rapsin sadon laatu arvioidaan yleisesti välttäväksi.

Härkäpavun puinnit ovat pisimmällä Etelä-Suomen rannikkoalueella, jossa härkäpavusta on puitu 50-80 %. Kasvustot ovat tuleentuneet hitaasti, joten sadosta on vaarassa jäädä korjaamatta maan keski- ja pohjoisosissa merkittävä osa. Laadun arvioidaan jäävän huonoksi tai välttäväksi usealla alueella.

Puintien venyminen pitkälle syksyyn pienensi syysviljojen ja –öljykasvien kylvöaloja tuntuvasti. Rukiin kylvöala pieneni Etelä-Suomessa 20-50 %. Syysvehnän viljelyala pieneni 20-50 % viime vuotiseen verrattuna Etelä-Suomessa. Syysöljykasvien viljelyalojen arvioidaan pienenneen 30-50 %.

Ruis- ja syysvehnälohkot ovat orastuneet hyvin tai vähintään tyydyttävästi koko maassa. Kylvöjen pitkittymisen vuoksi viimeisimpänä kylvetyt lohkot eivät ole vielä orastuneet. Syysviljakasvustoista on jouduttu torjumaan monin paikoin etanoita ja myös juolavehnän torjunta on ollut tarpeen. Syysöljykasvien taimettuminen on ollut hidasta, joten havaintoja taimettumisesta on edelleen vähän.

Peltojen syysmuokkaukset ovat aivan alussa useimmilla alueilla. Puintien hidas eteneminen on myöhästyttänyt syysmuokkauksien aloittamista. Kymenlaaksossa peltojen märkyyskin on jarruttanut syysmuokkauksia.

Laidunkauden arvioidaan päättyvän kahden viikon kuluessa koko maassa. Pakkasyöt voivat katkaista laidunkauden jo aiemmin.

Syyskuun lämpimien öiden ansiosta säilörehu- ja laidunnurmet ovat tyydyttävässä kasvussa. Etelä-Suomessa noin puolella tiloista päästiin korjaamaan kolmas säilörehusato. Suuressa osassa maata säilörehun kokonaissato arvioidaan tavanomaiseksi. Säilörehusato on laadultaan tyydyttävä.

Siemenperunan nostot on saatu päätökseen Pohjanmaan rannikkoalueella ja muuallakin nostot ovat lopuillaan. Siemenperunasadon määrä ja laatu arvioidaan normaaliksi tai hieman normaalia heikommaksi.

Sokerijuurikkaan nostot alkoivat viikko sitten Etelä-Suomen rannikkoalueella. Satonäkymät vaihtelevat alueittain.

Ahvenanmaan ja Etelä-Suomen omenatarhoissa poimitaan parhaillaan syyslajikkeita Jaspi, Discovery, Collina, Summerred ja Raike. Syyslajikkeiden sato jää tavanomaista pienemmäksi kukkien hedelmöittymisen epäonnistuttua osittain kukinnan aikaisen viileän sään vuoksi. Talvilajikkeet kuten Lobo ja Aroma ovat vielä kasvamassa kokoa ja saamassa lisäväriä pintaansa. Talvilajikkeita odotetaan päästävän poimimaan lokakuun puolivälin maissa, mikä on kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin. Talvilajikkeiden sadosta odotetaan hyvää määrältään ja laadultaan.

Varastovihannesten korjuu alkoi sipulin nostolla syyskuun alussa. Sipulin päätuotantoalueella Ahvenanmaalla kasvukausi oli vähäsateinen, mutta kasteluilla pelloilla sipulisato muodostui hyväksi määrältään ja laadultaan. Talvikaalin kasvu on monella tilalla edelleen kesken. Varastovihannesten varsinainen korjuukausi on käynnistymässä lokakuun alussa. Viljelmillä ei kiirehditä sadonkorjuun aloittamista lisäkilojen toivossa. Kukka- ja parsakaalin sekä rapean keräsalaatin satokausi on hiljalleen päättymässä. Nyt korjattavan sadon laatu ja määrä on tyydyttävä.