Koululaisille uintikampanja

Uimataito on tärkeä taito ja erinomainen liikuntamuoto, joka sopii niin aloittelijalle kuin aktiiviliikkujallekin. Tämän vuoksi Kouvolan kaupungin Terveyden edistämisen liikuntapalvelut käynnistää koululaisille suunnatun Ui 100 metriä -kampanjan.

Kampanjan nimen mukaisesti koululaisia houkutellaan uimaan 100 metriä yhtäjaksoista uintia ilman taukoja, ja onnistuneet suoritukset palkitaan jumppapussilla. Uintisuoritukset ottaa vastaan uimavalvoja. Kampanja on voimassa kaikissa kaupungin viidessä uimahallissa 16.10.–12.11.2017 välisenä aikana.

Kampanja on osa Suomi 100 –juhlavuotta ja tavoitteena on kannustaa koululaisia kehittämään uimataitoaan kohti Pohjoismaisen uimataidon määritelmää: henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen. Kuudesluokkalaisista uimataidottomia on lähes neljännes.

Lisätietoja kampanjasta osoitteesta www.kouvola.fi/ui100.