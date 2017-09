Atso Toimela mukana maailmanlaajuisessa bisneksessä

Ummeljokelaislähtöinen Atso Toimela, 49, toimii tällä hetkellä kännyköiden panssarilaseja valmistavan startup-yrityksen DoCoverin toimitusjohtajana. Millaisesta yrityksestä on kyse? Keskilaakso selvitti asiaa.

Milloin yrityksenne on perustettu ja missä se toimii?

– Yritys on perustettu syksyllä 2016, ja toimistomme on Helsingin ydinkeskustassa Stockmannia vastapäätä.

Ketkä omistavat DoCover Oy:n ja montako työntekijää siinä on?

– Meitä on kolme yhtiössä työskentelevää osakasta, joilla suurin omistus. Lisäksi mukana on muutama piensijoittaja.

Mistä keksitte alkaa valmistaa kännyköiden panssarilaseja?

– Tapasin nykyiset yhtiökumppanini eräässä konsultointiprojektissa. Lähdimme ideoimaan ajatusta brändätyistä älylaitteiden suojaustuotteista ja miettimään, miten voitaisiin hyödyntää lepotilassa olevan laitteen musta tyhjä näyttö. Yhtiökumppanini on työskennellyt yli 20 vuotta alihankkijoiden kanssa, ja löysimme hänen verkostostaan kiinalaisvalmistajan, jonka kanssa yhdessä saimme kehitettyä toimivan ratkaisun. Meillä on valmistusmenetelmään kaikki oikeudet ja olemme hakeneet sille patenttia.

DoCoverin erikoisuus on kännykän suojalasin hologrammikuva, joka valmistetaan erikoistekniikalla. Älypuhelimen näytöllä näkyy esimerkiksi suosikkiseuran logo tai mikä tahansa kuva silloin, kun puhelinta ei käytetä. Mistä idea ja tietotaito tähän?

– Pohdimme, mitä kuluttajat haluaisivat pitää älylaitteissaan niin paljon, että ovat valmiit siitä maksamaan. Eli kaikki, mitä fanitetaan tai tykätään tosi paljon. Teimme koemarkkinointia Suomessa Muumi-hahmoilla viime vuoden loppukesästä. Lisenssisopimus oli meille ensimmäinen, eikä meillä kenelläkään ollut toimintamallista juuri kokemusta. Tulokset olivat kuitenkin rohkaisevia, joten päätimme opetella alan kunnolla ja rakentaa laajemman tuotevalikoiman hankkimalla lisää tuotemerkkioikeuksia.

Kuinka kauan suojalasin hologrammikuvan suunnittelu ja toteutus valmiiksi tuotteeksi kesti?

– Ensimmäisten tuotteiden suunnittelu kesti useita kuukausia. Testasimme samalla eri materiaaleja sekä suunnittelimme pakkauksia. Nykyään uuden kuvion suunnittelu lasiin toteutetaan muutamassa päivässä ja kun ”artwork” on hyväksytty, tuotteen saamme asiakkaalle muutamassa viikossa.

Teette yhteistyötä muun muassa maailmankuulujen jalkapalloseurojen FC Barcelonan ja Real Madrid CF:n kanssa. Miten se on mahdollista tuoreelle, suomalaiselle yritykselle?

– Isot urheiluseurat hoitavat tuotemerkkinsä hyödyntämisen ammattimaisesti. Heillä on omat organisaatiot, jotka pyörittävät lisenssibisnestä ja fanituotteiden myyntiä, esimerkiksi Adidas hoitaa Real Madridin ja Nike FC Barcelonan operaation. Olihan se iso myynti- ja uskottavuusponnistus heidän suuntaansa, olimmehan muutaman kuukauden pystyssä ollut yritys kaukaisesta Suomesta ilman minkäänlaista toimintaa Espanjassa.

Millaista tuo yhteistyö on?

– Lisenssisopimus antaa meille käyttöoikeuden heidän tuotemerkilleen. Suunnittelemme tuotteet heidän antamiensa materiaalipankkien ja ohjeistuksen pohjalta. Lopullinen tuotehyväksyntä tulee heiltä. Meidän tehtävämme on rakentaa myyntikanavat tuotteille ja saada ne kaupan hyllyille. Yleensä seurat ottavat lisenssituotteet myyntiin omiin fanikauppoihinsa, mutta sekään ei ole varmaa. Real Madridilla on yli 360 lisenssisopimusta ja vain noin 10 prosenttia pääsee heidän virallisiin kauppoihinsa. Meidän tuotteemme ovat olleet siellä kesästä lähtien. Olemme tehneet sopimuksen paikallisen jakelijan/tukkurin kanssa. Tämä taho on saanut myös meidän tuotteemme myyntiin muun muassa El Corte Ingles -tavarataloihin, VIPS-ketjuun sekä Amazonin Espanjan-sivustolle.

DoCoverilla on lisenssisopimukset muun muassa Valencian, Muumin, Liigan, Angry Birdsin ja NBA:n kanssa. Kuinka laajaksi toimintanne voi kasvaa?

– Urheilufanittamista on jokaisessa maailman kolkassa ja kännyköitä lähes kaikilla. Olemme juuri aloittamassa yhteistyötä Pohjois-Amerikassa paikallisen kumppanimme kanssa. He ovat jo saaneet meidän tuotteemme hyväksytettyä sekä sen MLB (Major League Baseball) ja NBA (National Basketball Association) lisenssisopimustensa alle. Odotamme ensimmäisiä tilauksia sieltä suunnasta. Myös kumppanimme Australiassa neuvottelee paikallisten liigojen kanssa esimerkkinä AFL:n (Australian Foofball League).

– Meillä on myös toinen myyntimalli. Teemme yrityksille räätälöityjä tuotteita heidän omaan käyttöönsä, kampanjapalkinnoiksi ja liikelahjoiksi. Jokainen tapittaa puhelintaan tutkitusti yli 200 kertaa päivässä eli yli 6000 kertaa kuukaudessa. Mikä olisi voimakkaampi tapa yrityksen brändin vahvistamiseksi?

– Lisäksi tuotevalikoimamme on laajentunut. Suojalasien ja takakuorten lisäksi teemme muita mobiilitarvikkeita, kuten latureita, kaapeleita ja kuulokkeita.

Teillä on juuri kehitteillä Suomen jääkiekon pääsarjan, Liigan kanssa jotain uutta. Mistä on kyse?

– Olemme solmineet usean vuoden sopimuksen yhteistyöstä Liigan kanssa. Tuomme ensi kuussa markkinoille jokaisen seuran, muun muassa KooKoon logoilla tehtyjä virallisia Liigan tuotteita. Olemme yhdessä Liigan kanssa rakentamassa ammattimaista oheistuotevalikoimaa. Liiga tulee tiedottamaan aiheesta tarkemmin ensi kuussa.

Millainen on yrityksen tämänhetkinen liikevaihto ja millaiseksi se on kasvamassa?

– Meillä on vielä ensimmäinen tilikausi kesken. Tänä vuonna olemme tehneet merkittäviä investointeja. Tehdyt lisenssisopimukset ovat arvokkaita ja maksavat, vaikket myisi yhtään tuotetta. Nyt kun saamme tuotteita laajemmin myyntiin, uskomme, että kasvamme erittäin voimakkaasti ja kannattavasti.

Missä kännyköiden panssarilasinne tehdään ja mistä saadaan raaka-aine?

– Tuotesuunnittelu tehdään Suomessa ja valmistus tapahtuu Kiinassa. Pääraaka-aineena on japanilaisvalmisteinen ”Asahi”-lasi.

Kerro napakasti, mitä olet tehnyt ennen DoCoveria?

– Pisimmän jaksoni, reilut 10 vuotta, olen tehnyt IT-tuotteiden jakelubisneksessä, tukkuliikkeessä useissa eri tehtävissä. Vastasin Tech Datalla Suomen myynnistä ja markkinoinnista. Yritys on eräs maailman suurimmista alan tukkuliikkeistä yli 30 miljardin liikevaihdolla.

Missä päin pääkaupunkiseutua asut?

– Asun Espoon perukoilla, lännessä lähellä Kirkkonummen rajaa.

Ehditkö työn ohella harrastaa jotakin?

– Kunnostani olen pitänyt huolta pelaamalla talvisin jääkiekkoa ja hiihtämällä, kesäisin touhuamalla vähän kaikenlaista. Viihdyn myös ruuanlaittopuuhissa ja hyvän viinin ääressä.

Millaiset muistot sinulla on Ummeljoesta ja Anjalankoskesta?

– Mukavat muistot, niin lapsuudesta, kouluajoilta kuin urheiluharrastustenkin parista. Tulihan lähes 20 ensimmäistä vuotta Ummeljoella asuttua.

Äitisi asuu nykyisin ydin-Kouvolassa. Oletko ehtinyt käydä lapsuusmaisemissasi Ummeljoella ja ylipäänsä Kouvolassa viime vuosina?

– Kyllä joka vuosi tulee Ummeljoen läpi ajettua, tietysti Kouvolan keskustassa useammin. Pelaamme joka kevät höntsäjääkiekkoa Inksan jäähallissa vanhojen kiekkokavereiden kanssa.