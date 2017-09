MetsÃ¤stÃ¤jÃ¤n pitÃ¤Ã¤ pystyÃ¤ seisomaan tekojensa takana

Hirvenmetsästys käynnistyy 14. lokakuuta.

– Metsästyksen tulee olla järkiperäistä. Metsästäjän pitää pystyä seisomaan tekojensa takana eli kannattaa miettiä aina kahdesti ennen kuin ampuu, sanoo Sippolan Riistanhoitoyhdistyksen uusi toiminnanohjaaja Sanna Mäkelä.

Metsästys puhuttaa etenkin somessa.

– Suurin osa on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että hirvikanta tulee pitää kurissa liikenneturvallisuuden takia. Hirvituhoillakin on merkittävä vaikutus metsätaloudessa.

Mäkelä kertoo, että riistanhoitoalueella on metsästysmaita 56 900 hehtaaria. Hirven kaatolupia on alueella 114, kahdeksan enemmän kuin viime vuonna. Jäsenseuroja/seurueita on 16.

– Lupamäärä on hyvä. Esimerkiksi omassa seurassa Matarojan Metsästysyhdistyksessä on neljä lupaa. Tavoitteena on ampua kolme aikuista ja kaksi vasaa.

Kaakkois-Suomen alueellisen riistaneuvoston asettama metsästyksen jälkeinen hirvitiheystavoite hirvitalousalueille on 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla maapinta-alaa kohden.

Koirien merkitys hirvijahdissa on korostumassa varsinkin pienissä seuroissa.

– Ajomiehiä on vaikea löytää riittävää määrää, kun alueet ovat suuria. Vilkkaiden teiden läheisyydessä koiria ei voida kuitenkaan käyttää.

Ehkä kuitenkin tulevaisuuden suurin haaste tulee olemaan metsänomistajien sukupolvenvaihdos.

– Kylillä asuvat metsänomistajat ovat antaneet maansa metsästäjien käyttöön. Uusi omistaja ei välttämättä olekaan yhtä suopea metsästykselle.

Metsiä on myös hakattu viime vuosina ja se näkyy kanalintukantojen vähentymisenä.

– Lintukoiraharrastajia varten on istutettu muun muassa fasaaneja.

Sanna Mäkelän koko haastattelu 28.8. Keskilaaksossa