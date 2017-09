Koko organisaation onnistuminen

Uudistunut MYPA onnistui heti ensimmäisellä kaudellaan jalkapallon Kolmosessa mainiosti ja varmisti nousunsa sarjaporrasta ylemmäksi jo hyvissä ajoin ennen sarjan päättymistä. Määrätietoinen työ koko valmennustiimissä, ja pelaajien tiukka asennoituminen yhteisen päämäärän hyväksi näkyi selkeästi katsomoon asti.

Voittojen ohella yleisö piti näkemästään myös pelitavan vuoksi. Lehtereillä kuuli tuon tuosta kiitoksia lyhytsyöttöihin perustuvasta taitojalkapallosta.

Kiitokset noususta Kakkoseen ansaitsee koko MYPAn organisaatio, joka oli kovan haasteen edessä. Kaikki sujui kuitenkin yllättävän hyvin, ja katseet voi suunnata luottavaisin mielin jo vuoteen 2018.

Tässä yhteydessä ei kuitenkaan sovi unohtaa koko seuraa, siis MYPA Junioreita. Myös junnutoiminta puuskuttaa eteenpäin hyvässä myötäisessä.

Jalkapallon Kakkonen on aivan eritasoinen sarja kuin Kolmonen. Se tiedetään varmasti MYPA-johdossa, eikä ole epäilystäkään toiminnan tehostamisesta jokaisella osa-alueella.

Yleisö löysi koko kauden ajan mainiosti Saviniemeen. Tutkimatta tilastoja voi todeta, että MYPAn kotipelien 540 katsojan yleisökeskiarvo on varmasti koko Suomen Kolmosen huippua – ellei jopa paras. Luvussa ovat mukana sarja- ja cup-ottelut. Unohtaa ei myöskään pidä koko kauden ajan joukkuetta raivokkaasti kannattanutta fanijoukkoa.

Ensi kausi tuonee Kouvolaan mielenkiintoisia paikalliskamppailuja, kun Sudet on säilyttämässä sarjapaikkaansa. Toki aivan varmaa se ei vielä ole.

Myös kotkalainen KTP pelaa tällä hetkellä Kakkosessa, mutta siellä on oivat saumat nousuun. Kymenlaakso tarvitsisi ehdottomasti joukkueen maamme toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Ykköseen.