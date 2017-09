Kymenlaaksossa tunnetaan rakennuslupa-asiat ja osataan remontoida

Kyselytutkimuksen mukaan Kymenlaaksossa koetaan omat remonttitaidot keskiverroiksi, remontoidaan yli Suomen keskiarvon sekä tiedetään muuta Suomea paremmin millaisiin remontteihin tarvitaan viranomaiselta haettava rakennuslupa. K-Raudan viime viikolla avattu maksuton Remonttineuvonta-palvelu opastaa nyt remontoijia aloittelijoista ammattilaisiin ja vastaa kaikenlaisiin remontointiin liittyviin kysymyksiin.

Kymenlaaksossa luotetaan remontoinnissa eniten rakennusalan ammattilaisiin: lähes 70 prosenttia kymenlaaksolaisista kokee alan ammattilaiset parhaana lähteenä avun ja neuvojen saamiseen remontoinnin ja kodin korjaustöiden suhteen. Lisäksi lähes 40 prosenttia luottaa rautakauppojen ja valmistajien ohjesivustoihin.

– Kymenlaaksossa lähes 40 prosenttia vastaajista kertoo olevansa taidoiltaan keskivertoremontoija. Kymenlaaksossa asuu paljon käsistään käteviä, joille remontoiminen on arkipäiväistä aherrusta ja parannuksia. Ihmiset eivät ehkä miellä tavanomaisia parantelutöitä oikeaksi remontoinniksi, vaikka sitä se juuri on, kuvailee K-Raudan aluepäällikkö Jussi Ujanen.

Remontin tai korjaustöiden tekeminen on Kymenlaaksossa hieman koko Suomen keskiarvoa yleisempää: viimeisen vuoden aikana kymenlaaksolaisista remonttia on tehnyt yli kolmasosa vastaajista. Yli puolet kymenlaaksolaisista on jossain vaiheessa tarvinnut tekijän remontille tai jollekin remontin vaiheelle, koska ei ole osannut itse. Viidesosa kymenlaaksolaisista on tarvinnut neuvoja johonkin remontin vaiheeseen, mutta on kuitenkin tehnyt varsinaisen työn itse.

Tutkimuksen perusteella inspiraatio remontointiin syttyy Kymenlaaksossa kuitenkin koko Suomen keskiarvoa rutkasti harvemmin. Kun lähes joka viides suomalainen innostuu kaverin onnistuneesta esimerkistä, Kymenlaaksossa vastaava luku on alle neljä prosenttia.

Myös näin kymenlaaksolaiset ajattelevat remontoinnista:

• Yli puolet kymenlaaksolaisista tietää, miten remontoinnista ylijäävät materiaalit voi hävittää.

• Yli 62 % ryhtyy remontoimaan tarpeesta, eli kun jokin hajoaa, se pitää korjata.

• Jopa 45 % vastaajista on miettinyt, mihin kohtaa seinää on turvallista porata.

• 47 % on miettinyt, keneltä saa tarvittaessa apuja ja neuvoja, jos huomaa, ettei itse osaakaan.

• Vastaajista 60 % on pohtinut, kuinka paljon materiaaleja tarvitsee remontissa.