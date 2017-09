Kakkukahvit ja tangotanssit perjantaina Myllykosken Seuratalolla

Tangokuningattar Aino Niemi esiintyy tulevana perjantaina Myllykosken Seuratalolla. Kouvolan kaupunki tarjoaa ennen illan Tangotanssit -tapahtumaa kakkukahvit 300 ihmisille. Kakkukahvit järjestetään Seuratalossa kello 17.30 – 18.45. Kahvittelu tilaisuus ei edellytä pääsylipun ostoa, vaan tilaisuus on kaikille avoin.

– Odotan innolla perjantain tansseja. Uusi tangokuningatar on nyt kotikentällään. On mahtava saada nähdä Ainossa kehitys, mikä on tapahtunut jo muutamassa kuukaudessa Seinäjoen tangomarkkinoiden jälkeen, toteaa vuoden 2008 tangokuningas Jukka Hallikainen.

Tangotansseissa nähdään myös esiintymässä Jukka Hallikainen yhdessä Jackpot -yhtyeensä kanssa.

– Muistan omalta tangovuodeltani 2008 ensimmäisen keikan Miehikkälässä Myllylammen lavalla ja sen kaiken jännityksen mikä kyseiseen iltaan kuului ihan poikkeuksellisena tunteena. Perjantaina tapahtuu jotain maagista hienoissa puitteissa, lupaa Hallikainen.

Järjestäjä kertoo lipunmyynnin kiihtyvän tapahtumapäivää kohden, mikä on tyypillistä tanssitapahtumissa. Järjestäjä lupaa kuitenkin lippuja vielä myyntiin ovelle.

Tangotanssit tapahtuma alkaa kello 19.00 ja päättyy noin kello 23.00.