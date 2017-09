Hutikka museoretkellä Etelä-Karjalassa

Hutikka yr:n museoretki suuntautui 8. syyskuuta Etelä-Karjalaan. Retkikohteet olivat Kollaa museo Rautjärvellä, Rajamuseo Immolassa sekä Saimaan kanavan museo. Retkeläisiä oli kuljettajan lisäksi 45.

Kollaa-museolla meidät otti vastaan Reijo Sinkkonen. Kollaa- ja Simo Häyhä -museo sijaitsee Rautjärven historiallisella Miettilän reservikasarmialueella. Museon yläkerrassa on nähtävillä varsin kattava Talvisodan Kollaan taisteluun liittyvä näyttely. Esillä on valokuvia, esineistöä, asusteita, muistotaulu kaatuneille sekä taistelun tilannekarttoja. Henkilöhistoriahuoneessa on myös Kollaan taistelun kuuluisalle tarkka-ampuja Simo Häyhälle omistettu kulmaus. Alakerran huoneissa on esillä Miettilän paikallishistoriaa; koulun, postin, henkilöiden sekä luonnollisesti kasarmialueen historiaa. Sairastuvan edustalle lipputangon molemmille puolille saatiin talvisodan aikaiset kanuunat keväällä 1988.

Jatkoimme matkaa Imatralle Rajamuseoon. Saavumme Immolan sotilaskotiin, johon meille on varattu lounas. Tutustuimme Rajamuseoon museomestari Mika Albertssonin. Rajamuseo on avattu vuonna 1989 Imatralla. Se esittelee Rajavartiolaitoksen ja Suomen rajojen historiaa sekä rajamiesten työtä ja elämää vuodesta 1919 lähtien. Rajamuseo on keskittynyt maarajojen valvontaan sekä Rajavartiolaitoksen ilmatoiminnan historiaan. Rajan vartiointiin liittyvää laitteistoa esitellään museon kahden hehtaarin ulkoalueella. Rajamuseon tehtävänä on tallentaa Rajavartiolaitoksen historiaan ja toimintaan liittyvää perinnettä, tutkia esineistöön liittyvää historiaa sekä harjoittaa näyttely- ja opetustoimintaa.

Saimaan kanavamuseolla meidät otti vastaan museo-opas Arja Ylä-Outinen. Saimaan kanavan museo sijaitsee Mälkiän-Mustolan alueella, jossa on nähtävissä kanavarakenteita ja -rakennuksia eri aikakausilta. Saimaan kanavan vaiheista kertova näyttely sijaitsee entisessä kanavan yläpiirin piiripäällikön komeassa virkatalossa, joka on rakennettu vuonna 1845. Museon historiallisesti arvokas piha-alue kukkaistutuksineen ja puistokäytävineen on kunnostettu. Ulkorakennuksissa on esillä kanavan historiaan liittyvää esineistöä. Mälkiän museoaluetta kiertää kanavapolku. Museon perusnäyttely kertoo monipuolisesti Saimaan kanavan historiallisista vaiheista. Näyttelyssä esitellään omassa osastossaan Kanavan rakentamisen historiaa aina 1600-luvun Pontuksen kanavasta nykyiseen Saimaan kanavaan. Nähtävillä on myös video nykyisen Saimaan kanavan rakentamisesta vuosilta 1963-1968.

Osallistuimme 12 jäsenen voimin myös Saviniemen koulun yleisurheilukilpailujen tuomaritehtäviin. Oli mukava sää, innostuneet kilpailijat ja hyvä tunnelma. Talkoolaiset palkittiin koulun lounaalla.

Anu Liekola ja saviniemeläiset kirjoittavat: ”Suuret kiitokset teille Hutikoiden väelle yleisurheilukisojen toimitsija-avusta! Ilman teitä emme olisi voineet vetää päivää tällä mittakaavalla läpi. Kisoissa oli oikein kivaa kaikilla, ihan aito kisatunnelma!”