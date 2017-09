Salaattia kaikille

Puutarhaliito ja Kotimaiset kasvikset ry on jo vuosia nimennyt jonkun kotimaassa kasvatetun vihanneksen Vuoden vihannekseksi. Tavoitteena on lisätä sekä vihannesten tunnettavuutta, että niiden käyttöä kotitalouksissa. Tänä päivänä voidaan todeta, että edellä mainitut järjestöt ovat onnistuneet. Vihannesten käyttö on lisääntynyt huimasti ja lisäpotkua sille ovat antaneet kaupalliset ryhmittymät suosiessaan lähiruokaa, jota vihannekset jos mitkään ovat.

Paikallinen puutarhaseura on kantanut oman kortensa kekoon ja lähes kymmenen vuoden ajan ja järjestänyt oman tapahtumansa kulloisenkin nimetyn vihanneksen ympärille. Tilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja. Ne ovat keränneet yleisöä alimmillaan 40 henkeä ja enimmillään 110.

Suomen juhlavuonna Vuoden vihannekseksi on nimetty salaatit, joita puutarhaseurakin moninaisesti esittelee tapahtumassa ”Kaikki salaatista, salaattia kaikille”. Tilaisuus on ensi tiistai-iltana Inkeroisissa Stora Enson tehtaankerholla.

Illan aluksi kaikille tuttu näyttelijä-puutarhaviljelijä Nina Petelius-Lehto johdattelee kuulijat mielenkiintoiseen tapaansa salaattien historiaan. ”Sadan vuoden salaatit ja vähän vanhemmatkin sekä tosi vanhat” on otsikkona alustukselle, joka kertoo salaateista ja niiden käytöstä jopa muinaisten roomalaisten aikana.

Salaattien viljely ja käyttö Suomessa viimeisten vuosikymmenien aikana sekä lajikkeiden ja lajien lisääntyminen ovat seuraavana vuorossa, joista lyhyesti kertoo Maire Huttunen. Alustukset päättää kotitalousteknikko Riitta Niemi esitellen salaatteja ruokatalouden tärkeänä osana. Hän myös kertoo iltapäivän aikana paikan päällä puutarhaseuran naisten kanssa valmisteluista maistiaissalaateista. Mukana on vanhoja tuttuja aina isoäidin munasalaatista uusimpiin lehtikaalisalaatteihin.

Tämän päivän perheenäidit ja yleensä kuluttajat ovat hyvin tietoisia salaattien terveydellisistä vaikutuksista ja niitä käytetäänkin päivittäin. Ravintolat, jopa grillikioskitkin ovat ottaneet salaatit käyttöön kiitettävästi.

Salaattien valmistuksesta ja niihin käytetyistä aineosista voi sanoa, että vain taivas ja mielikuvitus ovat rajana. Salaatin voi valmistaa melkein mistä tahansa. Siitä voi tehdä myös ruokaisemman niin että se korvaa koko aterian. Sitä voi syödä aamiaiseksi, lounaaksi, päivällisellä ja iltapalana. Se on hyväksi vatsalle ja suolen toiminnalle ym. ym.

Meillä kaikilla on omat ”lempisalaattimme”, mutta ehkä olisi kiva kuulla, katsella ja oikein maistaa erilaisia salaatteja. Sitä saattaa saada uuden, erilaisen innostuksen kokeilla jotain aivan toisenlaista ja toisen makuista.

Illan aikana pidetään myös arpajaiset. Näytteillä olevat salaatit myydään illan päätteeksi. Halutessa voi myös maksaa vapaaehtoisen pääsymaksun, joten käteistä kannattaa ottaa mukaan.

Siis syökäämme salaatteja seuraavat sata vuotta!