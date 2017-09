Utin ja Keltakankaan välisen vesiputken rakentaminen alkamassa

Utin Keltakankaan välille rakennettavan uuden rinnakkaisvesijohdon rakennustyöt aloitetaan lokakuussa. Hankkeen urakkasopimus allekirjoitettiin eilen. Putkiurakasta vastaa työyhteenliittymä Kreate Oy ja Lännen Alituspalvelu Oy.

– Putkien ja muiden osien vastaanotto on jo alkanut. Urakan on määrä olla kokonaisuudessaan valmiina 31.8.2018 mennessä. Työt käynnistyvät lokakuussa useammassa kohteessa putkireitin varrella. Tavoitteena on, että urakka olisi pääosin valmis jo ensi keväänä, kertoo projektipäällikkö Mika Penttilä Kymen Vesi Oy:stä.

Peltojen alitukset tehdään pääsääntöisesti suuntaporaamalla.

– Peltojen osalta työt aloitetaan, kun sato on korjattu. Nämä työt tehdään loppuvuodesta ja talven aikana, jatkaa Penttilä.

Koko juttu on Keskilaaksossa 21.9.