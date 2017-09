Anjala, Anjala, Anjala

Anjala on ollut viime päivinä esillä useammassa hankkeessa. Kaupunginvaltuusto puhui Anjalan Nuorisokeskuksen toiminnasta ja tiloista. Kivinavetan kunnostaminen on kaupungilta arvovalinta nuoriin. Nuorisokeskus on myös pk-yritys, joka työllistää parinkymmenen ihmisen työpanoksen vuodessa. Valtuutetut tiedostivat myös, että tiloissa kannattaa pitää toimintaa, koska uusien vuokralaisten hakeminen on aina haasteellista, varsinkin kun maa-talousopetuskin on alueelta loppunut.

Anjalan kartanon kauppa etenee. Toivottavasti uusi omistaja löytyy ja vielä sellainen, että siitä tulisi yhteistyökumppani myös nuorisokeskukselle. Regina-säätiö on myös tarjouksen alueesta tehnyt.

Kolmannen kerran esillä on Anjalan koulu. Väistötiloissa Inkeroisissa toimiva koulu haluaa palata takaisin Anjalaan. Jonkinasteinen suunnittelu on kaupungilla jo menossa. Viimeistään talousarviokäsittelyn yhteydessä nähdään ovatko valtuutetut suotuisia kouluhankkeen rahoituksessa. Kunnostettavia kouluja Kouvolassa riittää.