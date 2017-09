MYPAn budjetti kasvaa ensi kaudeksi

MYPAn vahva kausi jalkapallon Kolmosessa sai komean palkintonsa viime lauantaina Mikkelissä, kun joukkue voitolla Savilahden Urheilijoista varmisti nousun ensi kaudeksi Kakkoseen.

MYPAlla on vielä kaksi ottelua sarjassa jäljellä, mutta 15 voittoa ja 1 tasapeli 16 kamppailusta takaa sille jo varman ykköstilan. Joukkueen tähänastinen maaliero 50–5 kertoo huikeasta ylivoimasta.

MYPAn puheenjohtaja Pekka Kolehmainen miettii jo ensi vuotta ja pelaamista Kakkosessa.

– Edustusjoukkueemme budjettimme oli tälle kaudelle 40000 euroa. Se tulee kasvamaan, mutta määrää on vielä vaikea sanoa, toteaa Kolehmainen.

– Jukka Karjalainen toimii MYPA Juniorit ry:n valmennuspäällikkönä ja jatkaa päävalmentajana. Jukka saa täydet valtuudet muodostaa joukkue ensi kaudeksi, painottaa Kolehmainen.

– Meillä on ollut tällä kaudella erittäin tasapainoinen joukkue. Kilpailua on ollut kaikille pelipaikoille. Tulen käymään keskustelun jokaisen pelaajan kanssa. Puhun tällöin intresseistä ja tahtotilasta pelata Kakkosessa, kertoo Jukka Karjalainen.

Koko juttu on Keskilaaksossa 21.9.