LC Kaipiainen järjestää romumetallikeräyksen

LC Kaipiainen järjestää romumetallin keräyksen Kouvolan kaakkoisissa kylissä. Keräys toimitetaan viikoilla 40 ja 41. Keräys toimitetaan yhdessä Hyötypaperi Oy:n kanssa.

Keräykseen voi toimittaa normaalia koti- ja maatalousromua kuten polkupyörät, aitaverkot, rännit, pellit, kattilat, grillit, peltipurkit ym. pienmetallit sekä kaapelit, ajoneuvojen osat jne. Suuremmat erät noudetaan suoraan tiloilta tmv. sovitusta paikasta. Nouto tilataan Hyötypaperi Oy:stä.

Romuja varten sijoitetaan keräyslavat seuraavasti:

Pe 29.9. – ma 9.10. (vko 40)

Tirvan lavan pysäköintialue, Pasintie 220.

Kaipiainen, Salea vastapäätä, Kaipiaistentie 14.

Pe 6.10. – ma 16.10. (vko 41)

Savero, nuorisoseurantalo, Saverontie 580.

Hirvelä (Sippola) urheilukentän parkkipaikka, Orijärvenkuja 21.

Liikkala VPK, Pien-Liikkalantie 408.

LC Kaipiainen kerää erinäisillä tapahtumilla ja tempauksilla lahjoitusvaroja, joiden kohderyhmänä ovat klubialueen nuoret ja vanhukset.

Lions Club Kaipiainen on perustettu 1973, perustamispaikka on Kaipiainen. Klubissa on tällä hetkellä 35 aktiivista veljeä eripuolilta Kaakkois-Kouvolaa; lähinnä Utti-Sippola-Enäjärvi-Kaipiainen-Tirva -alueilta. Klubin tämän kauden presidenttinä toimii Lasse Rainio.