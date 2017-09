Keskilaakson sporttietokisa järjestetään toisen kerran

Keskilaakson sporttietokisa järjestetään tänäkin vuonna. Urheiluvisa pidettiin viime vuonna ensimmäisen kerran, ja suosio oli heti mukava. Kisaamassa oli 11 kolmehenkistä joukkuetta.

Se, mikä joukkue on tänä vuonna ”kunkku” urheilutiedossa, ratkeaa tiistaina 10.10. kello 18.00 alkaen Stora Enson tehtaankerholla Inkeroisissa pidettävässä kilpailussa.

Mukaan toivotaan erityisesti naisjoukkueita tai ainakin naisia mukaan joukkueisiin. Viime vuonna kisassa ei ollut yhtään naista.

Viimevuotiseen tapaan kilpailun juontaa ja vetää Arto Purho, joka on laatinut 100 vaihtokysymystä. Niistä kussakin on neljä vaihtoehtoa.

Kilpailukysymykset kattavat laajasti eri urheilulajeja. Kisaan pääsevät mukaan kaikki asuinpaikasta riippumatta. Osallistuminen on maksutonta. Sporttietokisassa palkitaan kolme parasta joukkuetta.

Kilpailun puolivälissä on kahvitarjoilu.

Mukaan otetaan maksimissaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta joukkuetta. Kännykän tai muiden teknisten apuvälineiden käyttöä ei sallita kisan aikana.

Keskilaakso julkaisee kilpailukysymykset verkkosivuillaan keskiviikkona 11.10. ja vastaukset torstaina 12.10.

Viime vuonna sporttietokisan voitti joukkue, jossa olivat mukana Matti Vanhala (kapteeni), Harri Mäkelä ja Jukka Mukala. Tällä kolmikolla on ensimmäinen kiinnitys kiertopalkintoon.