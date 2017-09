Japanilainen iltapäivä Reunan kirjakaupassa

Reunan kirjakaupassa tapahtuu taas Myllykoskella.

Tulevana lauantaina 23.9. kello 15-17 on japanilainen iltapäivä: työpajoja, teetarjoilua ja kirjanjulkistus. Kirjailija Carita Österberg on varannut uskomattoman hienoja arvontapalkintoja kirjanostajille, kimonosta alkaen.

Kalligrafia-työpajaa ohjaa Haruka Terao.

Origami-työpajaa ohjaa Akiko Yamaguchi.

Teetarjoilua Itoe Kimura.

11. lokakuuta, keskiviikkoiltana kello 18-20 laitetaan pystyyn kolmen dekkaristin keskustelu, kirjaesittely ja paneelikeskustelu, jota ryydittää jälleen Kymen Laulun teemaan sopivat laulut.

Dekkaristeista Sandberg on käsitellyt duunarin elämää (oli itse Metalliliitossa töissä ennen dekkariuraa) ja paperitehdas-traumasta kärsivällä paikkakunnalla hän saattaa olla kiinnostavin haastateltava.

Kyllä Lapinlahden Lintukin on hauska tyyppi. Hänen kolme dekkariaan on saanut hyvät arvostelut.

Jasu Rinneoja on Reunan oma dekkaristi, joka on jo käynyt parikin kertaa Myllykoskella. Hänen Kylmäkorpi-dekkarinsa ovat saaneet ystäviä täällä. Sarjan seuraavan kirjan kanteen etsitään V8-auto tämän seudun autoharrastajilta.