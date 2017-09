Anjalankosken Puutarhaseuran alueella neljä palkittua pihaa

Meidän piha 2017 -kisan pihat palkittiin keskiviikkoiltana Kouvolan kaupungintalossa. Anjalankosken Puutarhaseuran alueella on neljä palkittua pihaa.

Anjalalaisten Marja-Leena Sirenin ja Ilkka Anttilan piha on uusi. Tuomaristo piti yleisilmettä viihtyisänä. Pihassa on ihania yksityiskohtia muun muassa erilainen kesäkeittiö, jonka yhteydessä oli varmaankin maakellari. Piha-alueella on myös kasvimaa. Tuomaristo huomioi pihan kunniakirjalla.

Raija ja Jorma Vahlan piha Inkeroisissa on tuhansien kukkien kukkakeidas, jossa viihtyvät niin asukkaat kuin perhosetkin sekä vierailijat läheltä ja kaukaa. Vahlojen piha sai kunniakirjan ja laatan.

Anjalalaisten Virpi ja Ensio Tötön isolla tontilla on käytetty paljon luonnonkiviä. Tontin rakentamisessa on työtunteja kulunut, että piha on saatu oman näköiseksi. Tontin rajalle on tehty kivinen polku. Töttöjen pihaa muistettiin kunniakirjalla ja laatalla.

Myllykoskelaisen Mervi Pentin piha on uusi. Siinä on paljon kivoja yksityiskohtia. Piha on siisti. Tuomariston silmään kiinnitti erityisesti huomiota tien ja pensasaidan välinen alue, joka oli myös hoidettu. Pentin piha huomioitiin kunniakirjalla.

Puutarhakilpailusta on asiaa myös 21.9. Keskilaaksossa.