Viljojen puinnit pahasti kesken

Syyskuun vaihtelevat säät ovat hidastaneet kasvustojen valmistumista puintikuntoon ja puintien etenemistä koko maassa. Syysviljojen puinnit ovat lopuillaan, mutta kevätviljojen puinnit ovat edelleen pahasti kesken. Viljelijät ovat kuitenkin vielä toiveikkaita, mutta merkittävä osa sadosta jää väistämättä korjaamatta. Ensimmäisiä merkkejä sadon laatuongelmista on havaittavissa etenkin lakoontuneissa kasvustoissa, joissa on alkanut näkyä tähkäidäntää. Lämpimiä poutasäitä toivotaan vielä ainakin kuukaudeksi, jotta sadonkorjuutyöt saadaan tehtyä.

Korjaamatta jäävän sadon rahallinen arvo on varovaisimpienkin arvioiden mukaan vähintään 150-200 miljoonaa euroa. Taloudelliset menetykset tiloille ovat siten huomattavat, kun huomioidaan vielä viljelyyn tehdyt panostukset, joille ei saada katetta. Kustannuspaineita lisäävät myös kaksinkertaistuvat kuivauskustannukset korkeiden puintikosteuksien vuoksi sen sadon osalta, joka saadaan talteen.

Syyskuussa sadetta on saatu tavanomaista runsaammin lähes koko maassa. Syyskuussa on satanut 10-14 päivänä useimmilla alueilla. Sadepäiviä on ollut kaikkein vähäsateisimmillakin alueilla Etelä-Suomessa 6-8. Märkyyden vuoksi maan kantavuus alkaa olla lujilla. Vielä koneet ovat pysyneet pinnalla, mutta raiteita on alkanut syntyä. Runsaat lisäsateet vaikeuttavat sadonkorjuun ja syystöiden tekemistä. Kostea sää lisää myös homeiden kasvua, mikä heikentää sadon laatua. Lisäksi siementuotantoon tarkoitettujen kasvustojen laatu on voinut kärsiä merkittävästi, mikä vaikuttaa tarjolla olevan kylvösiemenen määrään ensi keväänä.

Rukiin puinnit on saatu päätökseen Kymenlaaksossa. Puintikosteudet ovat olleet yleisesti 20-25 %. Ruissato arvioidaan tyydyttäväksi suuressa osassa maata. Ruis on tavanomaista heikompaa laadultaan Kaakkois-Suomessa.

Kymenlaaksossa syysvehnästä on enää puimatta 5 %. Puintikosteudet ovat olleet sateista johtuen tavanomaista korkeampia, 20-26 %. Kymenlaaksossa sato on hyvä.

Kevätviljoista pisimmällä ovat ohran puinnit. Ohrasato arvioidaan määrältään hyväksi Kymenlaaksossa. Puintikosteudet ovat vaihdelleet suuresti (15-40 %).

Kauraa on puitu useimmilla alueilla vasta 10-25 %. Kaurasta arvioidaan jäävän korjaamatta 20-30 % lähes koko maassa. Syyskuun kauraerien puintikosteudet ovat vaihdelleet suuresti (15-40 %). Lakopaikoissa kaura on alkanut itää Etelä-Suomessa. Kaurasato arvioidaan Kaakkois-Suomessa hyväksi. Laatu vaihtelee välttävästä tyydyttävään.

Kevätvehnän puinnit ovat vasta aivan alussa, vain 2-15 % alasta on puitu. Tästä johtuen arviot puimatta jäävästä alasta ovat vielä varovaisia. Puintikosteudet ovat olleet 20-30 %. Osa kasvustoista on edelleen vihreää. Kevätvehnäsato arvioidaan määrältään keskimääräiseksi. Laadultaan vehnäsato jää useimmilla alueilla tavanomaista heikommaksi.

Rypsi- ja kevätrapsikasvustot ovat tuleentuneet hitaasti puintikuntoon. Rypsinpuinnit on päästy aloittamaan vasta Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Kymenlaaksossa, jossa on puitu 2-20 % kasvustoista. Rypsi- ja kevätrapsisato arvioidaan määrältään ja laadultaan tyydyttäväksi, mikäli sääolot ovat suotuisat seuraavien viikkojen aikana.

Härkäpavun puinnit ovat aivan alussa Etelä-Suomen rannikkoalueella. Kasvustot ovat monilla alueilla vielä tuleentumattomia, joten sadosta on vaarassa jäädä korjaamatta merkittävä osa. Monin paikoin sadonkorjuun arvioidaan pääsevän käyntiin vasta seuraavien kahden-kolmen viikon aikana. Sato arvioidaan määrältään tyydyttäväksi, mutta laadun arvioidaan jäävän tavanomaista heikommaksi usealla alueella.

Puintien venyminen pitkälle syksyyn on pienentänyt syysviljojen ja –öljykasvien kylvöaloja tuntuvasti. Rukiin kylvöala pieneni useimmilla alueilla 20-50 %. Syysvehnän viljelyala pieneni yleisesti 20-50 % viime vuotiseen verrattuna. Syysöljykasvien viljelyalojen arvioidaan pienenneen 30-50 %.