Myllykosken yhteiskoulussa toiminnallisuutta lisätty eri aineiden oppitunneille

Liikkuvissa kouluissa tavoitellaan lisää liikettä ja vähennetään istumista koulupäivän aikana. Toimintakulttuurin muutos liikunnallisemmaksi on kuitenkin pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä, jonka onnistumiseksi tarvitaan koko kouluyhteisön panosta – niin aikuisten kuin lasten ja nuortenkin.

Myllykosken yhteiskoulu on hyvä esimerkki koulusta, joka on lähtenyt innokkaasti ja ennakkoluulottomasti muuttamaan toimintakulttuuriaan liikkuvampaan suuntaan.

Aktiivisemman koulupäivän kehittäminen vaatii uusia toimintatapoja tehdä asioita. Usein kouluissa lähdetään liikkeelle kokoamalla Liikkuva koulu -tiimi, joka pohtii tukiverkoston avulla, miten omaa koulua voisi muuttaa liikkuvammaksi. Rehtorien merkitys muutosten läpiviennissä on tärkeä, sillä perinteisesti rehtorin johdolla ryhdytään sitouttamaan koko koulun henkilökuntaa liikunnallisuutta tukeviin ratkaisuihin. Uusien toimenpiteiden tuleekin olla lähtöisin koulusta sisältäpäin.

– Rehtorin tuki on tärkeää toiminnan kehittämisessä. Ilman sitä moni asia jäisi tekemättä, toteaa oppilaanohjaaja Hannemari Lomu, joka on ollut käynnistämässä Liikkuva koulu -toimintaa Myllykosken yhteiskoulussa.

Koulun henkilökunta kannustaa omalla esimerkillään oppilaita liikkumaan ja toteuttaa yhdessä oppilaiden kanssa koulun aktiivista toimintakulttuuria. Rehtorin ja opettajien lisäksi mukaan pitää tempaista myös terveydenhoitajat, kuraattorit ja muut koulutoimijat. Myllykosken yhteiskoulussa toimintakulttuurin muutoksen läpivieminen ei ole jäänyt vain muutaman ihmisen harteille, vaan koko koulu on saatu mukaan.

– Liikkuva koulu -tiimin jäsenet tekevät innokkaasti töitä liikunnallistamisen eteen sekä kehittävät ja suunnittelevat toimintaa sekä vievät asioita eteenpäin. Muutkin opettajat ovat ottaneet liikunnallistamisen hyvin vastaan ja pienin askelin olemme saaneet lisättyä toiminnallisuutta myös eri aineiden oppitunneille. On ilo huomata, kuinka koulunkäynninohjaajat toimivat välillä apuna välituntitoiminnoissa tai kuinka kuraattori ja nuoriso-ohjaaja heittäytyvät liikuntailtapäivissä mukaan toimintaan, kertoo selvästi koulun uudesta toimintakulttuurista iloitseva Lomu.

Myllykosken yhteiskoulussa myös oppilaat on otettu aktiivisesti mukaan ideoimaan liikkuvampaa koulupäivää. Koulun nuoret ovat mukana muun muassa liikuntapäivien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulun oppilaskunta ja tukariohjaajat tuovat omien toimintojensa kautta lisää liikettä koulupäivään.

Koulupäivän liikunnallistaminen on lähtenyt liikkeelle välkkäritoiminnalla. Liikunnan aluejärjestöjen Välkkäri-koulutuksissa halukkaita oppilaita on koulutettu ohjaamaan leikkejä ja pelejä välitunneilla sekä innostamaan liikuntaleikkien pariin.

Myllykosken yhteiskoulussa ajatuksena oli, että Välkkäri-toiminta on hyvä keino lisätä oppilaiden osallisuutta ja aloittaa toimintakulttuurin muuttaminen. Toiminta käynnistyi hyvin ja reippaan nuoret suunnittelevat ja järjestävät monipuolista toimintaa välituntien aikana.

Koulujen ei tarvitse tehdä muutostyötä yksin vaan tukea saa niin kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreilta kuin paikallisilta Liikunnan aluejärjestöiltä. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat tukea, koulutusta ja sparrausta, jotta koulujen Liikkuva koulu -hankkeet onnistuvat.

Pidemmän aikaa Liikkuvana kouluna toiminut Myllykosken yhteiskoulu on saanut tukea myös paikalliselta Liikunnan aluejärjestö Kymenlaakson Liikunta ry, KymLiltä.

– KymLillä on ollut iso rooli koulumme matkassa Liikkuvaksi kouluksi. Olemme saaneet tukea toimintamme kehittämiseen, hyviä käytännön vinkkejä, mentorointia, koulutuksia koko kouluyhteisölle ja tietoa valtakunnallisista Liikkuva koulu -tapahtumista. Aluejärjestöt tekevät arvosta työtä. Ilman tätä apua matka olisi ollut kivikkoisempi, toteaa Lomu.

Yhdessä liikkuminen kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä vaikuttaa myönteisesti koulun ilmapiiriin ja työrauhaan. Myllykoskella on huomattu, että toimintakulttuurin muutos liikkuvammaksi on parantanut myös koulun yhteisöllisyyttä.

– Nuorten ja opettajien vuorovaikutus ja koko koulun yhteisöllisyys on parantunut Liikkuva koulu -toiminnan myötä. Haluaisin uskoa, että oppilaiden kouluviihtyvyys on myös lisääntynyt toiminnan myötä ja uskon, että Liikkuva koulu -toiminta on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti toimintakulttuurin muutokseen. Koulu ei ole sama koulu kuin matkan alussa, Hannemari Lomu kiteyttää.

KymLin lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan koordinaattori Petteri Mäkelä toteaa, että isoista kaupungeista Suomessa Kouvola ja Kotka olivat ensimmäisiä kaupunkeja, joissa kaikki peruskoulut olivat rekisteröityneet liikkuviksi kouluiksi.

– Voimme olla erittäin ylpeitä maakuntamme kaikista kunnista, kouluista, rehtoreista ja opettajista ja heidän kehittämisen halusta. Yhteistä kehittämisen tarvetta on kokoajan, mutta olemme hyvällä tiellä.