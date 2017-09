Laatuelokuvan syksy Opistokinossa

Anjalankosken Opistokino tarjoaa tänä syksynä komean sarjan eri maiden laatuelokuvaa. Seuraavassa Antero Peräkasarin tekemät esittelyt ohjelmistosta.

14.9. avattiin saksalaisella Maren Aden ohjaamalla draamakomedialla Isäni Toni Erdmann vuodelta 2016. Tämä raikas Cannesissa suosiota saanut isän ja tyttären suhdetta monipuolisesti käsittelevä elokuva kuuluu saksalaisen huumorin harvinaiseen kaartiin. Pääosassa näyttelee ilmeinen lahjakkuus Peter Simonischek ja tytärtä Sandra Huller.

21.9. on vuorossa Kenneth Lonerganin amerikkalaiselokuva Manchester by the Sea vuodelta 2016. Tämä draama käsittelee puhuttelevasti menetystä, sen kanssa elämistä ja elämän jatkamista. Kiinnostavaa on, että katsojan odottama paljastus tehdään jo hyvissä ajoin ennen elokuvan loppua. Pääosissa näyttelevät miespääosan Oscarin saanut Casey Affleck, Michelle Williams ja Kyle Chandler.

28.9. esitetään englantilaismestarin Ken Loachin uutuus I Daniel Blake vuodelta 2016. Tämä Cannesin pääpalkinnon voittanut draama käsittelee hyvin ajankohtaista teemaa eli työttömyyden ja sairauksien ahdistaman miehen nöyryyttämistä byrokratian kourissa. Meilläkin meneillään oleva turvaverkkojen purku peilautuu brittiyhteiskunnan kautta. Pääosissa näyttelevät Dave Johns ja Hayley Squires.

5.10. piirtyy valkokankaalle iranilaisen Ashgar Farhadin uutuus jännitysdraama The Salesman vuodelta 2016. Elokuva sai parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin. Ohjaajan tyyliin elokuvan juonikäänteet ovat mutkikkaat ja tapahtumat dramaattiset. Näyttelijäpariskunnan väkivaltaisesta välikohtauksesta käynnistyvä kujanjuoksu vertautuu Arthur Millerin näytelmään Kauppamatkustajan kuolema. Pääosissa näyttelevät Taraneh Alidoosti ja Shabab Hosseini.

12.10. näytetään amerikkalainen Dennis Villeneuven ohjaama Arrival vuodelta 2016. Tämä jännitystä ja scifiä sisältävä draama on uusi aluevaltaus ohjaajalta, visuaalisesti upea, uusia asetelmia hakeva tieteiselokuva. Miten suhtautua tuntemattomaan uhkaan? Elokuvan pääosia näyttelevät Amy Adams, Jeremy Renner ja Forest Whitaker.

19.10. jälleen eurooppalaista elokuvaa romanialaisen Christian Mungiun draamassa Valmistujaiset vuodelta 2016. Ohjaaja nostaa esille jälleen korruption, toveriavun ja arkiset valinnat, joilla voi olla pitkäaikaiset seuraukset. Romanian kaltaisessa maassa trauma on syvä, mutta teemat ovat yleiseurooppalaisia. Ohjaajan hiottu kuvakerronta on mestarillista. Pääosissa näyttelevät Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus ja Lia Bugnar.

Syyslomaviikon jälkeen 2.11. jatketaan veteraani Paul Verhovenin Ranskassa tuotetulla jännitysdraamalla Elle vuodelta 2016. Nerokkaan satiirinen ihmissuhdetrilleri kietoutuu seksin ja väkivallan ympärille ja jokainen kohtaus on huolellisesti suunniteltu ja mestarin ohjaajankädellä toteutettu. Pääosaa näyttelee taitava Isabelle Huppert.

9.11. elokuvaillan vietämme Oscar-rohmun (paras elokuva, miessivuosa, sovitettu käsikirjoitus) Barry Jenkinsin ohjaaman Moonlightin parissa. Elokuva on vuodelta 2016. Monista kasvukivuista ja ongelmista kertova syvällinen draama kohentaa Hollywood-elokuvan mainetta vaikeiden aiheiden käsittelyssä. Näyttelijät joutuvat testiin, koska elokuvassa käytetään paljon lähikuvia. Pääosissa näyttelevät Naomi Harris, Andre Holland ja Oscarin saanut Mahershala Ali.

16.11. näytetään sotadraama Hacksaw Ridge-aseeton sotilas vuodelta 2016. Ohjaaja on näyttelijänä paremmin tunnettu Mel Gibson. Okinawan saaren taisteluhornassa kohtaukset on toteutettu ainutlaatuisella tavalla, mutta on elokuvassa syvällisempiäkin teemoja. Kuten esimerkiksi oikea toiminta tässä elämässä. Pääosissa näyttelevät Andrew Garfield ja Teresa Palmer.

23.11. on vihdoinkin vuoden kotimaisen elokuvan vuoro. Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen liputtaa jälleen humanismin ja ihmisyyden puolesta. Pakolais- ja syrjäytymistematiikkaan ja yhteiskuntakriittisyyteen paneutuva draama on jälleen huikeaa katsottavaa. Tavallisten hyvien ihmisten sydämestä lähtevä apu on elintärkeää tässä kovassa maailmassa. Pääosissa näyttelevät Sherwan Haji ja Sakari Kuosmanen.

Kauden päättää ranskalainen Francois Ozonin draama Franz vuodelta 2016. Elokuva tarkastelee kansallisuusaatteen mustavalkoisuutta yksilöllisten näkökulmien kautta sijoittuen ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan pieneen saksalaiskylään. Tyylikeinona lähes kokonaan mustavalkoisessa elokuvassa on käyttää värejä tunnerekisterin herkimmillä hetkillä. Pääosissa näyttelevät Pierre Niney ja Paula Beer.