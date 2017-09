Kolme vastatarjousta Anjalan kartanon ostamisesta kiinnostuneille

Anjalan kartano kiinnostaa edelleen ostajia. Senaatti-kiinteistöt aikoo antaa vastatarjouksen kolmelle ostajaehdokkaalle toisen myyntikierroksen päätyttyä. Yksi niistä on Regina-säätiö.

Anjalan kartanon, muut rakennukset ja maa-alueen omistaa Senaatti-kiinteistöt. Myynnin hoitaa Kiinteistömaailma.

Anjalan kartanon kauppaan kuuluu kolme kiinteistöä, joilla on kuusi rakennusta. Maapinta-alaa kiinteistöillä on runsaat 26 hehtaaria, jotka ovat pääasiassa metsää ja peltoa.

Rakennuskokonaisuuteen kuuluu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa rakennettu päärakennus, 1840-luvun alussa kivestä rakennettu viljamakasiini ja 1970-luvun alussa muualta siirretty puinen viljamakasiini. Maamieskoulun käytössä ollut entinen kartanon tilanhoitajan asunto Tammela hankittiin 1990-luvulla kartanomuseon käyttöön.

Kartano palautui yksityisomistuksesta valtiolle vuonna 1907. Vuonna 1953 sen hallinnointi ja hoito siirrettiin Museovirastolle, joka sulki kartanomuseon vuonna 2010. Kartano siirtyi Museovirastolta Senaatti-kiinteistöille vuonna 2014.