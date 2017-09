Inkeroisten Mobiilihallilla avoimet ovet

Käsillä on taas ajankohta, jolloin museo- ja harrasteajoneuvojen ajokausi on päättymässä ja ajoneuvot siirretään talvisäilytykseen. Kymen Automobiilikerhon Inkeroisten Mobiilihallissa on jo suuri osa kalustosta sisällä, joten on sopiva ajankohta järjestää perinteinen avointen ovien päivä.

Hallissa olevaan kalustoon pääsee tutustumaan lauantaina 23.9. kello 10-15. Mikäli sää sallii, nähtävää on myös hallin pihalla.

Pääosa kalustosta on tuttua aiemmilta vuosilta, mutta myös joitakin uusia hankintoja on esillä.

Tarjolla on perinteiseen tapaan myös kahvia ja grillimakkaraa.

Mobiilihalli löytyy Inkeroisten keskustasta osoitteesta Jokipellontie 1.