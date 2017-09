Aino Niemi esiintyy ahkerasti myös Kouvolassa

Tuoreet tangokuninkaalliset Aino Niemi ja Teijo Lindström konsertoivat Kouvolassa ja Kotkassa.

– On hienoa päästä konsertoimaan Kymenlaaksossa, kotikulmilla. Se tuo konserttiin oman latauksensa ja merkityksensä, kertoo Aino Niemi.

Aino Niemen ja Teijo Lindströmin Kuusankoskitalolla tähdittämä Tangokuninkaallisten ilta on herättänyt kiinnostusta. Yli puolet lipuista myytiin heti ensimmäisen viikon aikana.

Tangokuninkaallisten illan Kuusankoskitalossa juontaa vuoden 2008 Tangokuningas Jukka Hallikainen. Konsertti järjestetään myös Kotkassa viikkoa myöhemmin 9. marraskuuta Kotkan Konserttitalossa.

Inkeroisista kotoisin olevalla tangokuningattarella kotiseudun merkitys on aina ollut suuri ja muistoja löytyy Kouvolan lisäksi tietysti myös Kotkasta.

– Kotkahan on merkittävä kaupunki myös meille kouvolalaisille, edustamme Kymenlaakson maakuntakeskuksia. Muutama kesä taaksepäin olimme perheen kanssa kesäretkellä Kaunissaaressa ja matkamme alkoikin Kotkasta, josta lautta lähti. Oli lämmin ja kaunis kesäpäivä, mikä on jäänyt erityisesti mieleen. Tietenkin myös lumoavassa Sapokassa vietetty aika on hyvä muisto Kotkasta, toteaa Aino Niemi.

Tangokuninkaallisten ensimmäinen vuosi on aina todella työntäyteinen. Niemi kuitenkin kertoo, että on todella hienoa päästä näkemään eri konserttisaleja ja lavoja Suomessa sekä työskentelemään huippuosaajien kanssa.