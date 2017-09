Tuottajat kutsuvat kuluttajia tiloille

Valtakunnallisena teemapäivänä lauantaina 16. syyskuuta on mahdollisuus tutustua suomalaiseen lähiruokaan, maatilojen elämään ja tehdä hankintoja suoraan tuottajilta. Joillakin tiloilla on useita tuottajia myymässä tuotteitaan, joillakin taas mahdollisuus nauttia tarjoilusta tai rapsutella eläimiä.

– Viime syksynä järjestetty ensimmäinen Osta tilalta! -päivä saavutti hyvän suosion sekä kuluttajien että tuottajien keskuudessa. Teemapäivään osallistui koko maassa yhteensä 179 tilaa ja niissä kävi tuhansia vierailijoita. Tänä vuonna Kymenlaaksosta on mukana 18 tilaa ja Etelä-Karjalasta 3. Myyjiä on kaikkiaan kolmisen kymmentä, kertoo Tuula Repo ProAgriasta.

Myyjät ovat ilmoittautuneet valtakunnalliseen nettipalveluun www.ostatilalta.fi. Nettisivulla esitellään tilat, kerrotaan tuotteista ja päivän ohjelmasta. Kuluttajan on helppo katsoa nettisivuilta, mitä on tarjolla eri alueilla ja suunnitella sen pohjalta sadonkorjuun rengasmatka.

Tapahtuma on tuottajille hyvä mahdollisuus kokeilla suoramyyntiä, jos sellaista ei ole aikaisemmin tilan toimintaan kuulunut. Yhteisesti järjestetty tapahtumapäivä tuo näkyvyyttä uusille toimijoille ja kuluttajien on helpompi löytää tarjolla olevia ostosmahdollisuuksia. Valmiiseen toimintakonseptiin pääsee mukaan ilman isoja investointeja markkinointiin. Monilla mukana olevilla tiloilla harjoitetaan suoramyyntiä jatkuvasti. Heille teemapäivä on mahdollisuus löytää uusia asiakkaita ja tavata nykyisiä asiakkaitaan.

ProAgria ja joukko yrityksiä toteuttavat yhdessä tehostettua markkinointia.

– Teemme tänä vuonna yhteismarkkinointia niiden yritysten ja tilojen kanssa, jotka ilmoittautuivat keväällä mukaan yritysryhmähankkeeseen. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi paikallisia myyjiä ja saada asiakkaat käymään kohteissa ja tutustumaan tarjontaan, kertoo Tuula Repo.

– Myös tänä vuonna toteutetaan Pohjois-Kymenlaaksossa ja Etelä-Kymenlaaksossa ruokaretket, joiden suosio hieman yllätti meidät. Koko päivän kestävät bussiretket eri kohteisiin täyttyivät heti ensimmäisenä päivänä ilmoitusten julkaisun jälkeen.