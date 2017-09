Varhaiskasvatus näkyvämmäksi ja vanhemmilla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa

Varhaiskasvatus on entistä vahvemmin osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. On aika puhua varhaiskasvatuksesta päivähoidon sijaan. Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli vasut otettiin käyttöön elokuun alussa.

– Vasun painotusalueina ovat lapsen ja vanhempien osallisuus sekä vaikutusmahdollisuudet. Pyrimme pedagogisuuteen perustuvaan, vanhemmuutta korostavaan, luontoa lähestyvään, lasta liikuttavaan ja kulttuuriin kutsuvaan varhaiskasvatukseen, kertoo Kouvolan varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto.

Avoimessa varhaiskasvatuksessa toteutetaan Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelmaa korostaen huoltajien osallisuutta. Esimiehenä toimiva Jaana Sihvola sanoo, että käytännössä se tarkoittaa, että toiminta on näkyvämpää ja vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kuukausiohjelmaan.

Ihan konkreettisesti Keltakankaan perhekeskuksen yhteisötilassa on seinä, johon voi kirjata esimerkiksi toiveita. Myös huoltajille on mahdollista järjestää ohjelmaa ajankohtaisista aiheista, jotka tukevat arjessa jaksamista.

– Kun perhe ja vanhemmat voivat hyvin, voivat myös lapset hyvin.

Jaana Sihvola korostaa, että tämän ajan varhaiskasvatus on monen toimijan yhteistyötä.

– Myös vanhemmilla on osaamista mitä meillä ohjaajilla ei välttämättä ole. Joku on vaikka muskarin opettaja tai löytyy tietämystä esimerkiksi sormiruokailusta.

Hän on myös tyytyväinen, että yhteistyötä tehdään Inkeroisten vastaanottokeskuksen kanssa. Ensimmäiset perheet ovat jo uskaltautuneet Keltakankaalle.

