Omatoimisuus pelannut yllättävän hyvin

Jo useissa Kouvolan kirjastoissa on siirrytty omatoimisysteemiin, jolla kirjastojen aukioloaikoja on saatu venytettyä aamuvarhaisesta iltamyöhään. Omatoimikirjastojen ovet avautuvat kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Tämä mahdollistaa kirjastoihin pääsyn lainaamaan ja lukemaan lehtiä myös viikonloppuisin.

Inkeroisissa omatoimisysteemi on toiminut jo jonkin aikaa. Myllykosken kirjastossa systeemi on juuri otettu käyttöön. Kouvolassa omatoimikirjastoja ovat myös Elimäki, Haanoja ja Jaala. Tähän joukkoon liittyy ensi vuonna Koria.

Ennakkoluulot omatoimikirjastoa kohtaan olivat varsin suuret. Paikkojen särkemisen ja sotkemisen pelättiin olevan laajaa sekä usein toistuvaa. Pelot ovat kuitenkin osoittautuneet turhiksi. Tehokas kameravalvonta on taannut, ettei mitään isompaa ole tapahtunut. Toivottavasti asukasyhteisöt pitävät jatkossakin yhtä hyvää huolta yhteisestä kirjastotilasta, ja omatoimipalvelut voivat jatkua elinvoimaisina.

Omatoimikirjastot ovat lisänneet ratkaisevasti kirjastojen käyttömahdollisuuksia. Silti ei pidä unohtaa, että kirjastoissa saa edelleen arkipäivisin henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua sekä neuvontaa pätevältä henkilökunnalta. Myös tämä palvelu kannattaa hyödyntää.

Myllykosken kirjastosta tuli viime viikolla monitoimitila, kun nuorisotalo muutti rakennukseen. Hyvinvointiasema on toiminut kiinteistössä viime tammikuusta lähtien. Kun lehtienlukusali muutti entiseen näyttelytilaan, ei Myllykosken kirjastossa ole enää varsinaista näyttelytilaa.