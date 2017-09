Muhniemen yksityistiepäivä kiinnosti

Kouvolan kaupunki järjesti yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa tiekunnille työnäytöspäivän viime viikolla Wredebyn yksityistiellä Muhniemellä. Mukana oli runsaat 50 osanottajaa, joista suurin osa oli tiekuntien edustajia.

– Päivän aikana näytimme ja kerroimme esimerkin avulla konkreettisesti, millainen perusparannushanke on. Tällaisten hankkeiden bruttokustannuksia ei pidä pelästyä, sillä yhteiskunta on hyvin mukana. Ely-keskukselta voi saada 50 prosenttia kustannuksista ja Kouvolan kaupungilta noin 20 prosenttia. Näin tiekunnan osuudeksi jää 30 prosenttia, painotti Kouvolan kaupungin yksityistiekoordinaattori Markku Talvisto.

Työnäytöspäivän kohteena oli Wredebyn yksityistien perusparannushanke, jonka pääurakoitsijana on Seppo Ruohoniemi Oy.

Hankkeella kunnostetaan Muhniemenpolun itäpään Elimäentielle tuleva liittymä T-liittymäksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia nykyisen Y-liittymän sijaan. Wredebyntien liittymän jyrkkä nousu Elimäentielle kunnostetaan loivemmaksi ja pitemmäksi.