Pelaajat nimetty U17-poikien EM-karsintaan Myllykoskella ja Kotkassa

Alle 17-vuotiaiden poikien maajoukkue pelaa EM-karsintaturnauksen syys-lokakuun vaihteessa Kotkassa ja Myllykoskella.

Päävalmentaja Erkka V. Lehtola on nimennyt joukkueen turnaukseen, jossa vastaan asettuvat Islanti, Venäjä ja Färsaaret. Vastustajista Islanti ja Färsaaret ovat Suomelle hyvin tuttuja kesän avoimesta PM-turnauksesta.

U17-pojat pelasivat Toto Cupia Itävallassa elo-syyskuun vaihteessa ja joukkueen pohja rakentuu tuolla mukana olleelle ryhmälle. Mutta ulkopuoleltakin on nimiä mukaan otettu.

– Itävallan jälkeen tiesin oikeastaan 15 kenttäpelaajaa, jotka joukkueeseen tulevat ja myös kerroin heille paluumatkalla, että kutsu on tulossa, Lehtola kertoi.

– Viimeisistä 2–3 paikasta kilpaili sitten sellaiset 6–7 pelaajaa ja nuo valinnat ovat aina hankalia. Pitää miettiä mille pelipaikoille ehkä tarvitaan lisää leveyttä ja kuka pelaaja ehkä tuo jotain erikoisosaamista.

Kaikkiaan Lehtola on varsin tyytyväinen ryhmäänsä, poissaoloja on käytännössä hyvin vähän.

– Sanotaanko, että 1–3 pelaajaa olisi voinut olla joukkueessa, mutta he eivät pääse loukkaantumisten takia mukaan. Tilanne on kuitenkin ainakin toistaiseksi hyvä. Toki tässä vielä pari viikkoa on turnauksen alkuun. Jos tällä nyt nimetyllä ryhmällä turnaukseen pääsemme, niin koossa on varmasti vahvin ryhmämme tänä vuonna, Lehtola linjaa.

EM-karsintojen syksyn ottelut pelataan 13 neljän maan karsintalohkossa, joista kustakin kaksi parasta sekä lisäksi neljä parasta lohkokolmosta pääsevät ensi kevään jatkokarsintaan, jonne suoraan pääsevät rankingin kaksi parasta maata Saksa ja Portugali.

Suomen ottelut:

Ke 27.9. klo 18.00 Suomi – Islanti Arto Tolsa Areena, Kotka

La 30.9. klo 18.00 Venäjä – Suomi Saviniemen Stadion, Myllykoski (Kouvola)

Ti 3.10. klo 13.00 Färsaaret – Suomi Arto Tolsa Areena, Kotka

Myllykoskella pelataan lisäksi: la 30.9. Islanti–Färsaaret ja ti 3.10. 13.00 Islanti–Venäjä.

Pelaajat turnaukseen:

Otso Linnas (mv) VJS

Viljami Sinisalo (mv) FC Espoo

Terry Ablade FC Jazz

Pyry Hannola FC Midtjylland

Saku Heiskanen TSG 1899 Hoffenheim

Benjamin Hiekkanen VIFK

Joel Laitinen PEPO

Kevin Larsson KäPa

Elias Mastokangas FC Inter

Noah Nurmi KäPa

Juho Ojanen FC Honka

Otto Ollikainen HJK

Julius Perälä TPS

Patrik Raitanen Liverpool FC

Oskari Sallinen FC Groningen

Jeremiah Streng VIFK

Anssi Suhonen Hamburger SV

Maximus Tainio Tottenham Hotspur FC

Julius Tauriainen HJK

Maximo Tolonen FC Honka