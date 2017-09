Etäkohteeksi Alvar Aaltoa

Asuntomessujemme etäkohteita etsitään parhaillaan kaupungissamme. Eteläisen Kouvolan Alvar Aalto keskittymä Inkeroisissa on asuntomessujen etäkohteeksi mielestäni erinomainen.

Stora Enson Suomi 100 -ohjelman myötä järjestettiin jo tänä kesänä puolensataa esittelykierrosta alueella ja sen kohteissa. Kierrokset keräsivät mittavan määrän Aallon arkkitehtuurista kiinnostuneita ihmisiä ympäri Suomea. Lisäksi alueella on pidetty Aalto-seminaareja ja muita oheistapahtumia.

Aallon arkkitehtuuri Inkeroisten Tehtaanmäellä on ainutlaatuinen miljöö. Se käsittää Tampella Oy:n aikanaan rakennuttamat ja nykyisin Stora Enson omistavat

Rantalinjan, Tervalinjan, Aravat ja Insinööritalot. Yli-insinöörin asuntokohteessa myös Artekin sisustuskokonaisuus on nähtävyys. Lisäksi osa rakennuksista sijaitsee Kymijoen ja Ankkapurhan kosken äärellä upeissa maisemissa, joista voi poiketa Anjalan entisen kartanon historiallisiin maisemiin.

Katsottavaa löytyy myös alueen Tehdasmuseosta sekä Museotalo Warpusesta.

”Sokerina pohjalla” Alvar Aallon kohteista Inkeroisissa on Tehtaanmäen koulu. Se on ainut koulurakennus, jonka Aalto on suunnitellut. Koulu remontoitiin vuosina 2002-2003 ja on edelleen käytössä oleva koulumme.

Helmikuussa tekemäni valtuustoaloite vauhditti Kouvolan liittymisen Aalto-kaupunkien verkostoon. Hyvä niin. Myös Aalto-yhdistys on aloittanut toimintansa kaupungissamme.

Vuoden 2019 asuntomessujemme etäkohteiden joukosta ei voida mitenkään unohtaa Alvar Aallon arkkitehtuuria ja sen kokonaisuutta Inkeroisissa. Etäkohteen toimivuuteen tarvitaan toki yhteistyötä asuntomessuorganisaation kanssa niin Stora Enson, Aalto-yhdistyksen, kaupunkimme oppaiden kuin muidenkin yhteistyötahojen myötä. Uskon vahvasti yhteistyön voimaan ja Aallon kiinnostavuuteen osana asuntomessuja!

Sinikka Rouvari

Kouvolan kaupunginvaltuutettu (kok.)

Aikuisväestön lautakunnan puheenjohtaja