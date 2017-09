Jalkapallovarusteita Kalingan lasten jalkapallojoukkueille

Iloa ja energiaa levittävä lauluyhtye Zambian Vocal Collection (ZVC) on Suomen kiertueellaan tulossa vierailemaan myös Kymenlaaksoon.

– Suomi on meille kuin toinen kotimaa, vaikkakin 10 000 kilometrin päässä Sambiasta, luonnehtii yhtyeen keulahahmo Kennedy Pupe.

Yhtye perustettiin alun perin kirkon poikakuoroksi ja nykyiset ZVC:n laulajat ovat laulaneet yhdessä jo 22 vuotta. ZVC on tehnyt useita pitkiä kiertueita Suomessa ja Yhdysvalloissa. Suomessa ZVC on konsertoinut 2009-2014 muun muassa Provinssirockissa, Maailma kylässä -festareilla, Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, Faces Festivaleilla ja Presidenttifoorumissa. Lisäksi yhtye on konsertoinut kymmenissä kouluissa ja kirkoissa ympäri Suomen.

Tämänkertaisen kiertueen tuotolla on tarkoitus tukea Kalingan, ZVC:n asuinalueen köyhimpien lasten jalkapalloharrastusta yhdessä suomalaisten jalkapallovanhempien kanssa.

Tavoitteena on hankkia jalkapallovarusteita ja kenkiä Kalingan lasten jalkapallojoukkueille, jotka nyt pelaavat paljain jaloin. Yhtyeen laulaja Morris Simonde Chikwete toimii myös näiden jalkapallojoukkueiden valmentajana.

Yhtye järjestää lähinnä koululaiskonsertteja, mutta yleisöllä on mahdollisuus osallistua iltakonsertteihin joko Myllykosken kirkossa keskiviikkona 20.9. tai Kotkan keskuskirkossa torstaina 21.9.