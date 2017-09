Positiivisella asenteella ei ole suurta hintalappua

Positiivisuus on puhuttanut Kouvolassa viime päivinä monen asian ympärillä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen on ehdottanut kaupungin nimen vaihtoa Porukaksi. Puhetta ainakin alkuviikkoon saatiin, mutta ehkä jatketaan Kouvolassa ja tehdään porukalla hyvää yhteistyötä. Päättäjät eivät edellisellä valtuustokaudella siinä onnistuneet, mutta toivottavasti tällä kaudella on porua vähemmän.

Positiivisten ihmisten Kouvola -facebookryhmä jakaa kiitoksia. Viime viikolla se vieraili Inkeroisissa. Tunnustusta sai musiikkinainen ja yrittäjä.

Keskilaakson syksyn ensimmäinen teemanumero juhlistaa suomalaista ruokaa, joka sopii mainiosti teemaksi Suomi 100 -juhlavuodelle. Esillä ovat myös yrittäjyys ja palvelut. Nekin ovat tärkeitä kylien Kouvolassa. Mustilan maisemissa järjestettävät yhdeksännet lähiruokamessut esittelevät ja tekevät tunnetuksi lähellä tuotettua ruokaa. Viikon päästä vietetään Osta tilalta -päivää. Silloin on mahdollisuus tutustua lähemmin ruuantuottajiin. Yllätys on kuinka paljon lähiruokaan liittyviä yrityksiä ja tuottajia on Kouvolan alueella.

Yrittäjän päivää vietettiin 5. syyskuuta 20. kerran. Päivän vietto ei suuremmin ollut esillä. Yrittäjät ovat vaatimattomia eivätkä itse halua tuoda itseään esille. Yhdellä päivällä ei tietysti ole suurta vaikutusta, mutta pienten ja keskisuurten yritysten merkitys on tärkeä niin työllistäjänä kuin palvelujen tuottajanakin ja merkitys lisääntyy, kun suuria työpaikkoja ei synny. Toivottavasti jaksetaan yrittää ympäri Kouvolaa, että palvelutaso säilyy taajamissa. Siinä on meillä kuluttajilla myös peiliin katsomisen paikka. Jos emme käytä paikkakunnan palveluja, ne loppuvat pikku hiljaa.

Paikallislehden tehtävä on myös tuoda positiivisia asioita esille. Usein siinä onnistumme, mutta on myös päiviä, jolloin emme onnistu niin hyvin. Perjantaina tuodaan valtakunnallisesti esille lukutaitoa ja samalla myös sanomalehden vahvuuksia. Keskilaakson näköislehti on silloin kaikkien ulottuvilla.

On hyvä myös huomata, että positiivisella asenteella ei ole hintalappua.