M-Fordit kokoontuvat Inkeroisissa

Ford M Club Finland ry järjestää tämän vuoden syystapaamisen lauantaina 16. syyskuuta Kymen Automobiilikerhon Inkeroisten hallilla Jokipellontie 1:ssä.

Yhdistys on perustettu 2014. Se keskittyy vuosina 1939-1972 Saksassa valmistettuihin Taunus – 12M – 15M – 17M – 20M – 26M -sarjan autoihin, mukaan luettuna myös FK ja Taunus Transit pakettiautot ja pikkubussit.

Koko maan alueella toimivan yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 90 ja heillä on lähes 150 erikuntoista Fordin M-mallien autoa, joista valtaosa on 1960-luvulta.

Autot ovat lauantaina nähtävillä noin kello 11-14. Tapahtuman järjestäjät toivovat myös paikallisten M-Fordien omistajien tuovan autonsa näytille.