Viisi uutta kaupungin kiinteistöä tulossa myyntiin

Kouvolassa on lähiaikoina tulossa myyntiin viisi uutta kaupungin omistamaa kiinteistöä. Niitä ovat muun muassa Päätie 19:n liikerakennus Inkeroisten keskustassa ja Myllykoskentie 20:ssä Myllykoskella sijaitseva entinen Postin kiinteistö, jossa toimii tällä hetkellä nuorten työpaja Spiraali. Työpaja on siirtymässä piakkoin toisaalle Myllykoskella.

Keltakankaalla entisen ammattikoulun vieressä sijaitseva varikko myllykoskelaiselle konealan yritykselle Realisointi ja koneistuspalvelu Heikkilälle.

– Yrittäjä Kimmo Heikkilä on ostamassa myös Keltakankaan ammattikoulua, joka on ollut myynnissä 80000 euron hintaan. Heikkilä on jättänyt kiinteistöstä tarjouksen, joka on ehdollinen. Heikkilä haluaisi saada kauppaan mukaan lähettyvillä sijaitsevan hehtaarin suuruisen maa-alueen, joka on myös kaupungin omistuksessa. Tämä vaatii kaavamuutoksen, selvittää Kouvolan kaupungin myynnissä olevia kiinteistöjä kauppaavan Kiinteistömaailman yrittäjä Harri Vauhkonen.