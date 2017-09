Kari Kristeri arvioi lääkäritilanteen kohentuvan vähitellen

Pääsy nopeasti Keltakankaan terveysasemalle lääkäriin on ollut viime aikoina usein hankalaa. Tilanne on saanut kansalaiset aktivoitumaan, ja Kaija Pesosen sekä Vesa Viitasen kaupunginhallitukselle jättämän vetoomuksen Keltakankaan lääkäripulan korjaamiseksi allekirjoitti 3633 kouvolalaista.

Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri sanoo olevansa aivan samaa mieltä tilanteesta kuntalaisten kanssa. Keltakankaan terveysasemalla on yhdeksän lääkärinvirkaa, mutta töitä on jouduttu hoitamaan viime aikoina 6–8 lääkärillä.

– Kuntalaisten allekirjoittama vetoomus on vahva viesti päättäjille tilanteen korjaamiseksi. Lääkärimäärän lisääminen on kuitenkin varsin haasteellista. Töihin tulevat ovat melkeinpä kaikki vuokralääkäreitä. Vakinaisiin virkoihin lääkäreitä on nyt valitettavasti vaikea saada, toteaa Kristeri.

– Lääkäreitä koulutetaan tällä hetkellä paljon, joten asiat ovat helpottumassa. Muun muassa Kuopiossa ja Tampereella on jo sellainen tilanne, jossa terveyskeskuslääkärien hakemuksia on enemmän kuin työpaikkoja. Kristeri arvioi, että lääkärien kouluttamisen lisääntyminen näkyy väistämättä tulevaisuudessa koko Suomessa.

Koko juttu Keskilaaksossa 7.9.