Vaarallista vahingontekoa Myllykoskella

Nuorten meno iltaisin ja öisin on muuttunut kesän aikana varsin hurjaksi Myllykoskella. Kaikkia nuoria ei pidä missään nimessä syyllistää, mutta osa on toiminut varsin ajattelemattomasti.

Kumia on vinguteltu marketalueen parkkipaikalla ihmisten yörauhaa häiriten, ja paikkoja roskattu varsin lohduttomaan kuntoon. Tilanteen ovat varmasti havainneet kaikki aamuisin liikkeellä olleet.

Saman omakotitalon postilaatikko on räjäytetty rikki parikin kertaa.

Kenraalintien ja Karjalantien välisellä puisto- sekä leikkialueelle on saavuttu vastoin liikennesääntöjä autoilla, ja vahingonteko siellä paikkoja särkemällä on lähes jatkuvaa.

Uusimpana ilmiönä on ollut kerrostalojen katoille kiipeily Karjalantiellä. Tämä on hyvin vaarallista, sillä kiipeäminen on tehty pimeällä puolenyön aikaan sekä aamuyöllä. Katolla on irrotettu kattoluukkuja ja heitetty usean metrin päähän. Kovien sateiden aikaan vesivahingot voivat olla hyvinkin mittavat, jos vettä pääsee avoimista luukuista talojen rakenteisiin.

Vanhempien vastuuta lapsistaan ei voi olla korostamatta. Miten on mahdollista, että hyvinkin nuoret lapset riekkuvat pitkin öitä kylillä?