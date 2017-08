Iäkkäät ihmiset huijareiden kohteina

Eri puolilla Suomea on ollut tämän vuoden aikana tutkinnassa useita tapauksia, joissa vanhuksilta on huijattu rajaa kysymällä pankkitunnuksia puhelimitse tai heidän pankkikortti on saatu haltuun pankkiautomaatilla. Kaakkois-Suomessa poliisille on ilmoitettu tänä vuonna yhdeksästä tapauksesta, joissa ikäihmisiltä on yritetty viedä rahaa kysymällä pankkitunnuksia puhelimitse tai sieppaamalla pankkikortti pankkiautomaatilla asioinnin yhteydessä.

Viime keväänä Kotkassa ja Haminassa pankkiautomaateilla iäkkäiltä ihmisiltä huijattiin pankkikortti ja tämän jälkeen heidän tileiltään nostettiin rahavarat. Kesällä poliisille ei tullut tällaisia ilmoituksia, mutta elokuun alussa poliisiksi esitäyttynyt henkilö yritti saada puhelimessa lappeenrantalaisen henkilön kertomaan verkkopankkitunnukset.

Rikosylikomisario Juha Junkkarin mukaan ikäihmisten rahoihin ja tileihin kohdistuu rikoksia toistuvasti. Junkkari kertoo varoittavia esimerkkejä siitä, millä tavalla uhreilta on viety rahoja.

– Pankkiautomaatilla varas on järjestänyt yllättävän tilanteen ja käyttänyt hyödykseen uhrin hämmennystä. Varas on tiputtanut maahan setelin ja kysynyt sen jälkeen uhrilta, onko raha pudonnut häneltä. Kun uhrin huomio on siirtynyt seteliin, varas on vaihtanut uhrin pankkikortin toiseksi kortiksi.

Huijauspuheluissa soittaja on esiintynyt usein poliisina ja hän kertonut selvittävänsä pankkikorttiin liittyvää rikosta.

– Tyypillisesti huijauspuhelussa poliisina esiintynyt henkilö on väittänyt, että uhrin pankkikortti on kopioitu ja tämän tililtä on yritetty nostaa rahaa. Huijari on vedonnut asian kiireelliseen luonteeseen ja on sen varjolla pyytänyt pankkitunnuksia asian selvittämiseksi, kertoo Junkkari.

Poliisina esiintymistä poliisi tutkii virkavallan anastuksena. Onnistuneissa huijaustapauksissa rikosnimike on usein petos.

Poliisin perinteiset varoittelut eivät ole estäneet rikosten jatkumista, joten Kaakkois-Suomen poliisi haastaa nyt omaisia ja ikäihmisten kanssa työskenteleviä henkilöitä mukaan ennalta estävään työhön. Nyt on hyvä hetki poliisin suosituksesta selvittää omien vanhempien, isovanhempien, iäkkäiden sukulaisten tai hoidettavien vanhusten raha-asioiden turvallisuutta.