Vanhat ystävät tapasivat Saviniemessä

MYPAn 70-vuotisjuhlapäivä veti Saviniemen historialliselle stadionille hyvän joukon juhlivaa yleisöä sekä vanhoja punapaitoja, MYPAn liigavuosien maineikkaita pelaajia.

Juhlaottelu MYPAn legendojen ja KTP:n välillä päättyi ensin mainitun voittoon. Se ei kuitenkaan ollut kohtaamisessa pääasia.

Joukkueessa ikimuistoisena mestaruuskautena 2005 pelannut ja silloin 11 maalia viimeistellyt Adriano liikuttui pelaajien tunnelmallisesta kokoontumisesta.

– Tämä on aivan upea tapahtuma! Saviniemestä tulee niin paljon hyviä muistoja mieleen. Me kaikki tulimme täydellä sydämellä mukaan.

Adriano sanoi uskovansa MYPA lähtee uuteen nousuun. Katsomossa kannustavilla paikkakuntalaisilla on oma merkittävä roolinsa joukkueen menestyksessä.

– Toivon todella, että MYPA löytää taas tien ylöspäin.