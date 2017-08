Myllykosken Seuratalo Oy:n ja Mertaranta & Silén Production Oy:n yhteistyö kariutui

Myllykosken Seuratalo Oy:n ja Mertaranta & Silén Production Oy yhteistyö on kariutunut Myllykosken Seuratalon ohjelmatuotannossa.

– Emme löytäneet yhteneväistä kantaa muun muassa anniskeluoikeuksista. M&S Production Oy olisi halunnut anniskeluoikeudet kaikkiin tapahtumissa käytettäviin tiloihin ja sitä emme voineet hyväksyä. Se olisi rajannut paikallisten yhdistysten ja yksityisten ihmisten juhlatilaisuuksien järjestämistä, jos tarjoilut ja anniskeluoikeudet alkoholin tarjoamiseen myös yksityistilaisuuksissa olisivat kuuluneet Mertaranta & Silén Production Oy:lle, kertoo Riverman Invest Oün kiinteistöpäällikkö Erik Wetzer.

Wetzer korostaa, että M&S Production Oy niin kuin muutkin toimijat voivat vuokrata Myllykosken Seurataloa tapahtumiinsa.

– Myllykosken Seuratalo Oy vuokraa tiloja kaikille. Tällä hetkellä neuvotellaan ja suunnitellaan Seukulle tiloja, johon anotaan A-oikeudet rajatulle alueelle. Lisäksi remontoidaan keittiö ja hyväksytetään viranomaisilla. Ammattilaiset hoitavat suunnittelun.

– Juhlia ja tansseja on luvassa pitkin syksyä. Tilaisuuksia on sekä yksityisiltä että yleisökonsertteja ja tansseja. Näistä ilmoitetaan tarkemmin elokuun aikana.

Myllykosken Seuratalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Kupari kertoo, että sopimusneuvottelut olivat jo aivan loppusuoralla, kun pääosakkaan ja M&S Production Oy:n välillä ilmeni näkemyseroja, jotka lopulta johtivat vakavaan luottamuspulaan.

– Taloa on mahdollista kehittää keskeiseksi maakunnalliseksi musiikki- ja tapahtuma-areenaksi sekä rakennuksen että keskeisen sijaintinsa puolesta, mutta toiminnan brändäämiseen, markkinoimiseen ja pyörittämiseen tarvitaan alaa hyvin tuntevia toimijoita. Tällaisena keskuksena talosta olisi eniten iloa mylsäläisille, sillä näin toimiessaan talo toisi kylälle tapahtumia ja toimeliaisuutta, joka heijastuisi monella tavalla positiivisesti paikkakunnan elämään ja yrittäjien mahdollisuuksiin.

Kupari toivoo, että toiminta jatkuu mahdollisimman monipuolisena ja laajana.

– Jos talo jää pelkästään mylsäläisten ”olkkariksi”, toimintaa on vaikea saada kannattavaksi.

Mertaranta & Silén Production Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Silén on pettynyt yhteistyön päättymisestä.

– Satsasimme avajaisiin ja meillä oli sovitusti tarkoitus jatkaa toimintaa. Toukokuussa olimme vielä yhtä mieltä talon kehittämisestä ja toimintalinjasta. Kolmen vuoden sopimus piti olla vain muodollisesti allekirjoituksia vaille.

Silénin mukaan yleensä sopimukset kariutuvat rahaan, mutta tällä kertaa kynnyskysymykseksi nousi anniskelulupa.

– Luvalla on hintaa noin 600 euroa, joten sitä ei ole järkevää hankkia tapahtumakohtaisesti ja vielä rajoitettuun tilaan. Emme olisi pystyneet järjestämään juhlasaliin kustannustehokkaasti juhlia, joissa olisi anniskeltu ruokailtaessa.

Silén myös korostaa, että anniskeluluvilla on niin tarkka valvonta, että monenlaista toimintatapaa ei voi olla.

– Meille tuli täytenä yllätyksenä,että tiloissa mahdollistetaan myös ns. omien juomien tapahtumat. Emme voineet suostua tuollaiseen toimintamalliin. Meille kerrottiin keväällä, että tällaiset tilaisuudet Myllykoskella voidaan järjestää MyPa-talolla.

Mertaranta & Silén Production Oy tavoitteli sopimuksessa kokonaistoimijan roolia, joka olisi tarjonnut kokonaispaketin talon vuokraajalle: tilat, ohjelmaa, juomat ja ruokailun.

– Yhteistyökuvioita oli jo sovittu kouvolalaisten toimijoiden kanssa, joten eurot olisivat jääneet mukavasti alueelle. Kuljetuksiakin oli jo suunniteltu tapahtumiin.

Jukka Silén kertoo, että tangokuningatar Aino Niemen konsertti järjestetään Seuratalolla ja pari muuta sovittua tilaisuutta. Uusi toimintapaikka on jo haussa.

– Olimme sopineet myös säännöllisin välein järjestettävistä tansseista, mutta ne jäävät nyt meidän osalta järjestämättä.

Silénin mukaan realistinen tavoite perinteisissä tanssi-illoissa on 200–300 henkilöä. Erikoistapahtumat kuten avajaiset ja konsertit kiinnostavat laajemmin.