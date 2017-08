Jaakko Kivi järjestää juhlakonsertin Keltakankaalla

Keltakankaalainen Jaakko ”Jazka” Kivi, 67, järjestää sunnuntaina 13.8. juhlakonsertin entisen kaupungintalon pihamaalla Keltakankaalla.

– Minulla oli jo aikeissa pitää konsertti viisi vuotta sitten, mutta jotenkin se jäi, kertoo Kivi, joka juhlii nyt siis 55-vuotismuusikkotaivaltaan.

– Muitakin syitä on juhlaan. Suomi täyttää 100 vuotta, puhallinorkesteri Sonetti 10 vuotta ja tanssiorkesteri Kosketus 5 vuotta, luettelee Kivi, joka johtaa edellä mainittuja orkestereita.

Juhlakonserttiin on vapaa pääsy. Sateen sattuessa tapahtuma pidetään ex-kaupungintalon sisällä. Konsertin väliajalla Keltakankaan kyläyhdistys pitää kahviota, jossa on tarjolla kahvin ohella myös virvokkeita ja makkaraa.

