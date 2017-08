Koivusaari-Rock käyntiin huomenna Myllykoskella

Huomenna käyntiin pörähtävä Koivusaari-Rock Myllykoskella on käytännössä yhden miehen eli keltakankaalaisen Jukka Turkian aikaansaannos. Turkia on junailemassa Koivusaari-Rockia jo seitsemännen kerran. Aiemmat festarit on pidetty vuosina 2001, 2004, 2010, 2013, 2014 ja 2015.

– Festarien rakentaminen käynnistyi eilen. Mukana hommissa on noin 15–20 talkoolaista. Sen päälle tulevat järjestyksenvalvojat ja anniskelualuetta hoitavat, selvittää Turkia.

Rokkijuhlien avauspäivänä perjantaina 4.8. ovat esiintymässä Rylos, The Pearls, Mika Byman & Kovat Otteet, Soulwound ja Rocket To Ramonia. Lauantaina 5.8. lauteille nousevat Another Hot Spring, Menore, Firecane, General Lee, The Kingdom Will Burn ja Old Indian.

Sunnuntaina 6.8. on lastenpäivänä, jolloin esiintymässä on valtakunnallisesti tunnettu Kengurumeininki.

Alueen anniskeluteltassa soittavat Simo & Ankkariapinat ja Jape Perätalo.

