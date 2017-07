Kaipiaisten kaivon kunnostustyöt etenevät

Kaipiaisten kylän entisen kaivon kunnostustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Rautateiden perustama kaivo on rakennettu noin vuonna 1880. Kaivo on VR:n kiinteistökauppojen myötä nykyisin yksityisomistuksessa. Kaivo kunnostetaan omistajan suostumuksella.

– Kunnallistekniikka tuli Kaipiaisiin 1970-luvulla. Siihen asti kaivoon tukeuduttiin esimerkiksi silloin, kun talojen omissa kaivoissa oli vesi vähissä kuivina kesinä, kertoo Antti Halonen.

Kaivon sijainti on ollut keskeinen, vanhan Asemanpuiston alueella, aseman polun varrella, joka johti ennen kaupalta rautatieasemalle. Kaavamuutosten myötä on kulku rautatieasemalle ohjattu alikulkukäytävän kautta, jolloin turvallisuus on lisääntynyt, mutta asemamiljöön kustannuksella. Myös teiden käyttötarkoitus muuttunut.

– Kaivo ja sen ympäristö on edelleen keskeinen ja kauniisti säilyttänyt historialliset piirteensä.

– Kaivon kunnostamisella haluamme arvostaa vanhaa kylämiljöötä ja tuoda esiin rautateiden osuutta Kaipiaisten historiassa.

Kaivon korjauksen toteuttaa Restaurointi & Rakennus Kai Vasara. Rahoitusta on kerätty muun muassa postikorttimyynnillä ja kunnostukseen on myönnetty museoviraston korjausavustus.

Alueen vanhoilla rakennuksilla on suojelullista merkitystä ja niille on määritelty suojeluluokitukset.