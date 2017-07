MYPA juhlii 70-vuotistaivaltaan 12.8. – mukana runsaasti entisiä pelaajia

Jalkapalloa on pelattu lajin erikoisseurassa Myllykoskella seitsemän vuosikymmentä. Tämän kunniaksi MYPA järjestää 12. elokuuta synttärit, jotka kestävät koko päivän aina iltaan asti.

Ensimmäisenä on MyPan ikämiesjoukkueen Ruutiukkojen juhlaottelu. Ruutiukot pelaavat keskenään ja kahta ryhmää on vahvistamassa vuoden 1985 MyPan B-juniorijoukkueen pelaajia.

Kamppailua seuraa MyPa-legendojen hurja taisto KTP:tä vastaan. MyPan joukkue on koottu 2000-luvun pelimanneista. Mukana ovat muun muassa Toni Huttunen, Saku Puhakainen, Jukka Lindström, Tuomas Aho, Janne Korhonen, Ville Iiskola, Adriano, Jarno Tuunainen, Sampsa Timoska, Tero Karhu, Tuomo Könönen, Sasha Anttilainen, Ville Oksanen, Mika Hernesniemi, Niki Helenius, Tuomas Kansikas, Tero Taipale sekä joukkueen koonnut Heikki Pulkkinen.

Joukkuetta valmentaa Ilkka Mäkelä. Tiimissä ovat mukana myös Erkki Leppänen, Jorma Ruotsalainen, Kimmo Salmio ja Ari Virta.

Juhlapäivän ottelut päättää kamppailu, jossa MYPAn Kolmosessa pelaava joukkue kohtaa sarjaottelussa Virkyn.

