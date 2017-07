Matonpesupaikka pysynee suljettuna – maauimalaan riittää vettä

Kymijoen pinta on tällä hetkellä harvinaisen alhaalla. Virrassa näkyykin uusia kallioita ja saaria, joita ei yleensä havaitse.

– Vedenpinta on tosi alhaalla. Olemme asuneet Kymijoen rannassa Ummeljoella vuodesta 1975 lähtien, eikä vesi taida vielä koskaan ollut näin alhaalla. Tai jos onkin, ei kovin montaa kertaa, toteaa Ahti Hynynen.

Vedenpinnan korkeus vaihtelee eri vuosien ja vuodenaikojen mukaan varsin paljon.

– Meidän kohdallamme vaihteluväli on noin 1,5 metriä. Nyt ollaan ihan vaihteluvälin alapäässä, jatkaa Hynynen.

Myllykosken Koivusaaren matonpesupaikka on jouduttu sulkemaan Kymijoen alhaisen vedenpinnan takia.

Myös Koivusaaren maauimala saa vettä Kymijoesta.

– Viime vuonna toteutetun uimalan saneerauksen yhteydessä paikkaan tuli uusi pumppu, joka on alempana kuin matonpesupaikan pumppu. Siksi mitään ongelmia uimalan vedensaannin suhteen ei pitäisi tulla, arvioi Kouvolan kaupungin liikuntapaikkamestari Risto Joutjärvi.

Koko juttu on Keskilaaksossa 13.7.