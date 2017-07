Sirkuspäivä päättää Arsin Sippolassa

Ars Sippola 2017 näyttelyn päättäjäisiä juhlitaan vauhdikkaasti sirkuksen sunnuntaina 16. heinäkuuta. Päivän aikana Taidekeskus Antareksen tiloissa esiintyy nykysirkuksen ammattilaisia ja nuoria sirkustaitureita.

Tapahtumia on useita. Lapsille ja nuorille järjestetään sirkustyöpaja. Oletko aina halunnut oppia jonglöörausta tai olla ihmispyramidin huipulla? Tule kokeilemaan eri

sirkuslajeja ammattilaisten ohjauksessa!

Kuva suomalaisuudesta on täynnä kiehtovia kontrasteja, joiden varaan Lazyback Companyn esitys Välimatka – The Space Betweenesitys on oivaltavasti rakennettu. Esimerkiksi bussipysäkillä odotellessa suomalaisen henkilökohtainen tilantarve saattaa ylittää metrin jos toisenkin, kun taas saunassa voidaan epäröimättä istua ilkialasti tuntemattoman

viereen.

Kaikkiin kohtaamisiin tuntuu kuitenkin liittyvän tyypillinen piirre: vaikeneminen on kultaa. Suomalaiselle tyhjänpäiväinen sananvaihto olisi suurempi tuska kuin vaivaantunut vaikeneminen – tästä kumpuavasta kiusaantuneisuudesta ammennetaan esityksessä tarkkanäköistä huumoria. Välimatka on kaikenikäisille sopiva sirkusesitys, jossa perinteiseen sirkuksen ilmaisuun yhdistellään elävää musiikkia, teatteria ja tanssia. Ryhmä koostuu Koulutuskeskus Salpauksen sirkusartistiopiskelijoista.

Kurronen & Laiho Companyn teos Pimeät pennut on nykysirkusesitys, jonka rujo ja runollinen ote vie katsojan esiintyjien piilotelluimpiin sielun osiin. Vuodesta 1991 pohjoisen pimeät pennut ovat kasanneet sieluunsa synkkää moskaa – on aika puhdistautua.

Kuuden vuoden sirkusopinnot ovat tuoneet nämä kaksi erilaista artistia – Hanna Laihon ja Milla Kurrosen – yhteen. Nyt he pyrkivät täydelliseen symbioosiin jakaakseen painajaistensa kauniit puolet katsojille.

Artistit ovat erikoistuneet vuosia käsilläseisonnan ja nuorallatanssin vaativaan tekniikkaan. Niiden lisäksi esitys sisältää kokoelman muita pakkomielteisesti hiottuja sirkustaitoja sekä visuaalisia elementtejä, jotka luovat pohjan tälle suomalaisen melankolian oodille.

Tapahtumaa ovat tukeneet Kymijoen Osuuspankki, Anjalankosken Säästöpankkisäätiö, Kouvolan kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus, ja se osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.