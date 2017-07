Kotiseuturakkaus ei ole nurkkakuntaisuutta

Onni Espo kannattaa taajamien kehittämistä ympäri Kouvolaa.

– Kotiseuturakkaus on ihan eri asia kuin nurkkakuntaisuus. Kouvolaa pitää kehittää mahdollisimman tasapuolisesti, sanoo Anjalankosken alueen kokeiluparlamentin jäsen.

Onni arvioi, että vanha Anjalankoski tuli valittua kokeilualueeksi alueen alavireisen kehityksen takia, mutta toisaalta myös sen takia, että Myllykoskella on osin päästy eroon tehtaan varjosta, vaikka alueella on edelleen Kouvolan kovimmat työttömyyslukemat.

– Myllykoskella yhteisöllisyys on nousussa. Taajamaa ollaan kehittämässä niin kaupungin, seurakunnan kuin yrittäjienkin toimesta. Myös järjestöt ovat hyvin mukana.

Onni Espo on innoissaan alueparlamentin ensimmäisestä tapahtumasta 19. elokuuta Myllykoskella ja Anjalassa, joka kantaa työnimeä Illallinen taivaan alla.

– Työnimellä illallinen taivaan alla rakennetaan Myllykoskentielle iso pöytä, johon kaikki halukkaat voivat tulla ruokailemaan. Ruokailijat tuovat mukanaan syötävät ja saavat koristella pöydän ja järjestää haluamaansa ohjelmaa. Myllykoskentie on tarkoitus sulkea tapahtuman ajaksi. Anjalaan on suunnitteilla vastaavanlainen tapahtuma.

Espoa ei huoleta tuleeko paikalle viisi vai 200 ihmistä.

– Markkinointi on vasta käynnistymässä, mutta tapahtuma on jo herättänyt kiinnostusta. On vaikea ennustaa mikä tapahtuma kiinnostaa, mutta aina kannattaa kokeilla.

Tietoa saa esimerkiksi Anjalankoskelaiset nimisestä facebook-ryhmästä, jossa saa ideoida ja keskustella Anjalankosken asioista.

Koko haastattelu 6.7. Keskilaaksossa