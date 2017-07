Koulureppukeräys vähävaraisten perheiden lapsille

Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry kerää yhteistyössä OP Kymenlaakson kanssa koulureppuja. Reppukeräyksen tavoitteena on, että jokaisella koululaisella olisi koulun alkaessa uusi reppu. Kuka tahansa voi osallistua keräykseen tuomalla uuden koulurepun OP Kymenlaakson Kouvolan konttorille Kauppakeskus Hansaan 28. heinäkuuta mennessä konttorin aukioloaikoina. OPn konttorista reput toimitetaan HOPE ry:lle, joka lajittelee ja välittää reput koululaisille elokuussa.

Uusia koulureppuja kerätään vähävaraisten perheiden lapsille. Keräyksen tarkoitus on, että kerran elämässään jokaisella lapsella olisi ihan oma uusi reppu koulujen alkaessa.

– Monissa perheissä on totuttu kierrättämään kaikki lapselta toiselle, mikä on hyvä asia. Etenkin lapsiperheissä kuitenkin tiedetään, miten iso juttu uusi oma reppu on. Pienillä te­oilla teemme todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdolli­suudet hyvään arkeen, sanoo Hope ry toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

– Koulureppuja kerätään 18 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Lähdimme mu­kaan keräykseen, sillä haluamme olla mukana vaikuttamassa positiivisesti pienten koululais­ten koulun aloitukseen, sanoo toimitusjohtaja Juha Korhonen OP Kymenlaaksosta.

Lahjoitettavan repun tulee olla käyttämätön ja uusi, jotta lapsi voi tuntea samanarvoisuutta ikäistensä parissa. Lahjoittajien toivotaan pakkaavan repun siististi ja toimittavan sen OP Kymenlaakson konttoriin postitse tai suoraan paikan päälle. Lahjoittajaksi voi ilmoittautua osoitteessa www.hiiop100.fi.