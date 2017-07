Kotitarvesoittajat musisoi Kievarimuseolla

Hulahula juhannuksen siirtyessä muistojen joukkoon on aika katsoa eteenpäin tulevaan heinäkuuhun. Mitä siitä vaikka päivä lyheneekin ja yö pitenee. Sydänkesä on aina sydänkesä ja yleensä se tuo mukanaan myös helteitä ja ihania lämpöisiä öitä kuutamoineen. Runoilija Eino Leinokin oli sitä mieltä kirjoittaessaan Nocturne-runonsa joskus viime vuosituhannen alussa, tarkemmin 3.7.1903 ”…kesäyön on onni omanani… ja… tuoksut vanamon ja varjot veen, niistä sydämeni laulun teen!” Nämä pari säettä kertovat sydänkesän tunnelmista ehkä enemmän kuin mitkään juhannukseen ja mittumaariin liittyvät aiheet.

Näistä tunnelmista onkin helppo siirtyä Ranta-Pukin Kievarimuseolle ja sen kesäisiin, nimenomaan sydänkesän tapahtumiin. Ensimmäisenä näistä on tarkemmin sanottuna keskiviikkoiltana 5. heinäkuuta.

Vanamon kukkia siellä ei tosin näy eikä tuoksuakaan tunnu, mutta sitäkin enemmän näkyy veden varjoja ja toivottavasti myös veden valoisuutta. Mitä tulee sydämen lauluun, niin sen voi jokainen itse synnyttää koko sydämensä ja mielensä voimalla, niin varmasti tapahtuukin.

Tämän kesäisen, tunnelmallisen illan Kymijoen kainalossa, vanhan museon pihapiirissä tarjoaa meille Kotitarvesoittajat. Orkesteri on muotoutunut lähinnä niin sanotuista ”naapurin pojista ja -tytöistäkin”, jotka ovat ikänsä soittaneet omaksi ja perheensä iloksi. Vuosia sitten on joku, kuka lieneekin, keksinyt muodostaa heistä orkesterin, jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus kuulla heitä ja heillä mahdollisuus laajentaa kuulijakuntaansa. Kotitarvesoittajat orkesterin nimenä on kaikille tuttu. Se kertoo yhtyeen synnystä, mutta tänä päivänä se soittelee kuin mikä tahansa orkesteri ja jopa paremminkin. Juuri sillä tavalla, että sitä mielellään kuuntelee; tavallisia, tuttuja lauluja ja sävellyksiä ilman sen kummempia ”manöövereita”.

Illan aikana on yleisölläkin mahdollisuus laulaa oikein orkesterin säestyksellä niin paljon kuin jaksaa. Kukin äänellään sekä sydämellään ilman sen suurempaa kritiikkiä kuin mitä laulajat itse edustavat. Tätä lienee runoilijakin tarkoittanut kertoessaan sydämeni laulusta ja sen tekemisestä eli laulamisesta.

Vuodesta toiseen ovat Kotitarvesoittajat esiintyneet Kievarimuseolla, soittaneet omia kappaleitaan ja johtajansa Martti on laulanut joko yksinään tai on toiminut esilaulajana yleisölle. Ja vuodesta toiseen on museon piha täyttynyt innokkaista kuulijoista ja ainakin yhtä innokkaista laulajista.

Illan päättyessä ja yleisön poistuessa on toteutunut ja toteutuu varmasti runoilijan säe ”…kesäyön on onni omanani…”.