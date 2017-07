Koivusaaren matonpesupaikka on suljettu toistaiseksi Kymijoen vedenpinnan alhaisuuden vuoksi. Myös Jokelan matonpesupaikka Valkealassa on suljettu toistaiseksi. Se kunnostetaan ennen käyttöönottoa tänä kesänä.

Kouvolassa on 19 matonpesupaikkaa, joissa on pääsääntöisesti pesupöydät ja juokseva vesi, mankeli sekä kuivaustelineet. Päivisin veden tulo useimmilla matonpesupaikoilla alkaa kello 06.00 ja päättyy kello 22.00.