Kotimaa – esitys lapsuuden loppumisesta

”Mä haluan sanoa että mä meen, että mä olen vihainen. Että te sitten tiedätte miksi mä lähdin. Mä en jää tänne pelaamaan mitään paska kimbleä. Pelatkaa te ja selvittäkää riitanne.”

Kotimaa on vuonna 2016 perustetun Rintamateatterin kantaesitys, joka kiertää kesällä 2017 ympäri Suomen. Anjalankosken teatterille esitys nähdään keskiviikkoiltana 5.7.

– Kotimaa on esitys lapsuuden loppumisesta ja perheen hajoamisesta. Siitä kuinka lapsi joutui kasvamaan aikuiseksi liian nuorena. Se on esitys häpeästä, jota lapsi kokee, kun vanhemmilla ei ole varaa ostaa säärisuojia. Se on kuvaus 1990-luvun sukupolven lapsuudesta kolmen näyttelijän esittämänä, seitsemän lapsen kirjoittamana. Se on esitelmämme kotimaasta, kertoo Otto Pilli.

Helsinkiläinen teatteriryhmä koostuu seitsemästä taiteilijasta, jotka haluavat uudistaa teatterikenttää.

– Teemme omaehtoista, nuorta, uudistavaa ja institutionaalisista painoista vapaata taidetta.

Työryhmä:

Teksti: Työryhmä

Ohjaus: Joel Härkönen

Dramaturgi: Karlo Haapiainen

Näyttämöllä: Milla Kuikka, Otto Pilli, Julius Susimäki

Pukusuunnittelu: Aino Simola

Lavastus: Lari Lätti

Tuotanto: Työryhmä ja Jenni Simola

Valokuvat: Lauri Kivikataja