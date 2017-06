Kissakahvilat ovat jo tuttu juttu, mutta nyt kissa on saanut pestin kirjakaupasta! Kahdeksanvuotias Nappi-kissa on tiettävästi Suomen ensimmäinen kirjakauppakissa ja paikkakunnan kuuluisuus.

Nappi oli jäänyt kodittomaksi, kun sen isäntäperheen lapsella todettiin allergia. Jo lyhyen harjoittelujakson jälkeen Reunan kirjakaupassa Myllykoskella todettiin, että tämä rauhallinen sisäkissa soveltuu loistavasti viettämään päivät kirjakaupassa. Yöt se nukkuu kauppiaspariskunnan kotona.

Nappi-kissa ottaa päiväunia kirjahyllyillä, leikkii pakkausnaruilla ja rakastaa ihmisiä, jotka rapsuttavat leuan alta. Kirjailijavierailujen aikana Nappi ottaa eturivin paikan ja torkahtaa, jos puheet kestävät liian pitkään.

– Meillä on käynyt asiakkaita, jotka katselevat hajamielisesti kirjoja, mutta saavat lopulta kysyttyä varsinaisen asiansa: että missähän se kirjakauppakissa on, naureskelee kirjamyyjä Ninni Partanen.

Vakiopaikakseen Nappi on valinnut ylähyllyn, jossa on Ante Aikion saamelaiskirjoja. Toinen lempipaikka on näyteikkuna, jota aurinko lämmittää mukavasti.

Lapsiasiakkaat Nappi toivottaa erityisen tervetulleiksi kirjakauppaan, poseeraa mielellään valokuvissa ja vihjaa, että kissojen välipalat ovat tervetulleita.